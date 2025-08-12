Νίκος Ορφανός για τη μάχη με τον καρκίνο: «Η γέννηση της κόρης μου μου έδωσε δύναμη να παλέψω»
Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας, είπε για τη διάγνωσή του με κρανιοφαρυγγίωμα
Για την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο, μια περιπέτεια υγείας που στιγμάτισε τη ζωή του αλλά ταυτόχρονα του έδωσε μια νέα προοπτική και δύναμη μίλησε ο Νίκος Ορφανός. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς η γέννηση της κόρης του λειτούργησε ως μια τεράστια πηγή ελπίδας και κουράγιου, που τον ώθησε να παλέψει με θάρρος απέναντι στη σοβαρή ασθένεια.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», δήλωσε: «Ήταν η μεγαλύτερή μου δύναμη στο πρόβλημα που αντιμετώπισα με την υγεία μου», ενώ πρόσθεσε: «Το έμαθα 20 μέρες αφότου γεννήθηκε το κορίτσι μας και ήμουν τόσο ευτυχισμένος από αυτό το γεγονός, που αυτό μου έδωσε τρομερή δύναμη και αποφάσισα να το παλέψω. Και το πάλεψα».
«Πρέπει πάντα να βρίσκεις τους ανθρώπους που σε εμπνέουν. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να έρθει μία κρίσιμη στιγμή, που πρέπει να δώσεις μία πολύ κρίσιμη μάχη. Ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος από πριν για αυτό, εκείνη την ώρα χτίζεις τη δύναμη. Έτσι έκανα κι εγώ», σημείωσε.
Η αποκάλυψη της περιπέτειάς του ήρθε στο φως της δημοσιότητας, γεγονός που στάθηκε αφορμή για να λάβει μια απρόσμενη, αλλά συγκινητική ανταπόκριση από τον κόσμο. «Έγινα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος, γιατί πήρα χιλιάδες μηνύματα αγάπης, τα διάβαζα κι έκλαιγα σαν μικρό παιδί», ανέφερε, περιγράφοντας πώς τα λόγια συμπαράστασης και η αγάπη του κόσμου τον βοήθησαν ψυχικά σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής του.
Ο Νίκος Ορφανός διαγνώστηκε με κρανιοφαρυγγίωμα, έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε κλινική του Ανόβερου στη Γερμανία. Μέσα από τη δοκιμασία αυτή, τόνισε πως η δύναμη που χρειαζόταν δεν ήταν κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που χτίζεται και αναπτύσσεται τη στιγμή της κρίσης.
