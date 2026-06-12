ΙΝΣΕΤΕ: Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων τουριστών η Ελλάδα

Ως προς το προφίλ δαπάνης και την ευαισθησία στην τιμή, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή σε υψηλότερες τιμές διαμονής και αεροπορικών