Τράπεζες: Eτσι θα γίνει το sress test του 2027
Τράπεζες: Eτσι θα γίνει το sress test του 2027
Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των ελληνικών τραπεζών - Τι προβλέπουν οι προδιαγραφές
Με απλοποιήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και ενσωμετωμένους τους κλιματικούς κινδύνους δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα stress tests του 2027 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ).
Σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν οι τιτλοποιήσεις και η ενσωμάτωση του κινδύνου κρατικών τίτλων, καθώς οι συστημικές τράπεζες της χώρας έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σημαντικό κομμάτι παρόμοιων τίτλων. Συγχρόνως οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται αισθητά από την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπει η άσκηση.
Η EBA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2027, επιχειρώντας να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο στοχευμένη και λιγότερο επιβαρυντική για τις τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν οι τιτλοποιήσεις και η ενσωμάτωση του κινδύνου κρατικών τίτλων, καθώς οι συστημικές τράπεζες της χώρας έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σημαντικό κομμάτι παρόμοιων τίτλων. Συγχρόνως οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται αισθητά από την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπει η άσκηση.
Η EBA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2027, επιχειρώντας να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο στοχευμένη και λιγότερο επιβαρυντική για τις τράπεζες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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