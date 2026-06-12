Τράπεζες: Eτσι θα γίνει το sress test του 2027
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Stress test Τράπεζες

Τράπεζες: Eτσι θα γίνει το sress test του 2027

Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των ελληνικών τραπεζών - Τι προβλέπουν οι προδιαγραφές

Τράπεζες: Eτσι θα γίνει το sress test του 2027
Ειρήνη Σακελλάρη
Με απλοποιήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία και ενσωμετωμένους τους κλιματικούς κινδύνους δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές για τα stress tests του 2027 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ).

Σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν οι τιτλοποιήσεις και η ενσωμάτωση του κινδύνου κρατικών τίτλων, καθώς οι συστημικές τράπεζες της χώρας έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σημαντικό κομμάτι παρόμοιων τίτλων. Συγχρόνως οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται αισθητά από την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπει η άσκηση.

Η EBA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2027, επιχειρώντας να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, πιο στοχευμένη και λιγότερο επιβαρυντική για τις τράπεζες.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειρήνη Σακελλάρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης