Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
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Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026 στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): www.dypa.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ.

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