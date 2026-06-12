Νεαροί παρέλαβαν δέμα με ναρκωτικά από τη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν στη Λάρισα με πάνω από ένα κιλό κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Κάνναβη Θεσσαλονίκη

Νεαροί παρέλαβαν δέμα με ναρκωτικά από τη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν στη Λάρισα με πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Οι δύο άνδρες μετέβησαν σε θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών ωστόσο οι κινήσεις τους βρίσκονταν υπό παρακολούθηση

Νεαροί παρέλαβαν δέμα με ναρκωτικά από τη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν στη Λάρισα με πάνω από ένα κιλό κάνναβης
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Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 26 και 29 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στη Λάρισα, έπειτα από επιχείρηση που οργανώθηκε για την παρακολούθηση δέματος το οποίο φέρεται να περιείχε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και είχε αποσταλεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό επιπλέον ποσοτήτων κάνναβης, αλλά και μεγάλου χρηματικού ποσού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο άνδρες μετέβησαν σε θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λάρισα προκειμένου να παραλάβουν το συγκεκριμένο δέμα. Οι κινήσεις τους βρίσκονταν ήδη υπό διακριτική παρακολούθηση από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψή τους αμέσως μετά την παραλαβή.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε 1.080 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 102 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. Οι ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον 444,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 8.660 ευρώ σε μετρητά.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
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