ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Βίντεο: Η Νικόλ Σέρζινγκερ πίνει μαρτίνι ισορροπώντας στα βράχια με τις γόβες της
GALA
Νικόλ Σέρζινγκερ TikTok

Βίντεο: Η Νικόλ Σέρζινγκερ πίνει μαρτίνι ισορροπώντας στα βράχια με τις γόβες της

Η τραγουδίστρια δοκίμασε κι εκείνη το διάσημο challenge του TikTok - Δείτε την ανάρτησή της

Βίντεο: Η Νικόλ Σέρζινγκερ πίνει μαρτίνι ισορροπώντας στα βράχια με τις γόβες της
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η Νικόλ Σέρζινγκερ έδωσε τη δική της εκδοχή του viral challenge που έχει κατακλύσει το TikTok, εμπνευσμένο από το βιντεοκλίπ της Νίκι Μινάζ για το τραγούδι «High School». Η 47χρονη πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls ανέβηκε σε έναν βράχο μέσα στη θάλασσα φορώντας λευκό μπικίνι και γόβες στιλέτο, κρατώντας στο χέρι της ένα μαρτίνι.

Στηριζόμενη στο ένα πόδι, με το άλλο σταυροπόδι, δοκίμασε κι εκείνη την πρόκληση, η οποία έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη στο TikTok, καθώς πρόσφατα μια 32χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, σπάζοντας τη σπονδυλική της στήλη στην προσπάθειά της να κάνει ένα βίντεο.

Το κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok η Νικόλ Σέρζινγκερ, τη δείχνει να ισορροπεί με απόλυτη σταθερότητα και να πίνει μια γουλιά από το ποτό της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Η ισορροπία είναι νοοτροπία».

Δείτε το βίντεο
@nicolescherzinger

Balance is a mindset. 🍸🏝️☀️ #Rocksteady #AIcouldnever

♬ High School - Nicki Minaj


Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο

«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης