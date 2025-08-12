Βίντεο: Η Νικόλ Σέρζινγκερ πίνει μαρτίνι ισορροπώντας στα βράχια με τις γόβες της
Η τραγουδίστρια δοκίμασε κι εκείνη το διάσημο challenge του TikTok - Δείτε την ανάρτησή της
Η Νικόλ Σέρζινγκερ έδωσε τη δική της εκδοχή του viral challenge που έχει κατακλύσει το TikTok, εμπνευσμένο από το βιντεοκλίπ της Νίκι Μινάζ για το τραγούδι «High School». Η 47χρονη πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls ανέβηκε σε έναν βράχο μέσα στη θάλασσα φορώντας λευκό μπικίνι και γόβες στιλέτο, κρατώντας στο χέρι της ένα μαρτίνι.
Στηριζόμενη στο ένα πόδι, με το άλλο σταυροπόδι, δοκίμασε κι εκείνη την πρόκληση, η οποία έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη στο TikTok, καθώς πρόσφατα μια 32χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, σπάζοντας τη σπονδυλική της στήλη στην προσπάθειά της να κάνει ένα βίντεο.
Το κλιπ που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok η Νικόλ Σέρζινγκερ, τη δείχνει να ισορροπεί με απόλυτη σταθερότητα και να πίνει μια γουλιά από το ποτό της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Η ισορροπία είναι νοοτροπία».
Δείτε το βίντεο
@nicolescherzinger
Balance is a mindset. 🍸🏝️☀️ #Rocksteady #AIcouldnever♬ High School - Nicki Minaj
