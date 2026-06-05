Αλεξανδρούπολη: Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του νοσοκομείου από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τουεγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας,, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα νέα ΤΕΠ, "συνολικής επιφάνειας 1.700 τετραγωνικών μέτρων", είναι τα μεγαλύτερα όλων των νοσοκομείων της χώρας, σημειώνοντας ότι ο νέος σχεδιασμός τους βελτιώνει την εποπτεία των περιστατικών, μειώνει τους χρόνους αναμονής και διευκολύνει το έργο γιατρών και νοσηλευτών.Για την αναβάθμιση των ΤΕΠ εξασφαλίστηκαν 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο έργο αναβάθμισης και ανακαίνισης συνολικού προϋπολογισμού 11,2 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν στη ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας των επειγόντων υπηρεσιών, ενώ αναβαθμίστηκαν τα συστήματα κλιματισμού, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), πραγματοποιήθηκε συντήρηση των ασφαλτικών επιφανειών στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου και επανατοποθετήθηκε σε νέα θέση ο αξονικός τομογράφος."Δεν είναι μόνο η εξωτερική ανακαίνιση", ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: "Έχουμε αλλάξει μέσα τις σωληνώσεις, τις πραγματικές δομές του νοσοκομείου που είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και, αν δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτά τα έργα τώρα, σε λίγα χρόνια από σήμερα το νοσοκομείο θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Ο νέος εργονομικός σχεδιασμός των ΤΕΠ μειώνει σημαντικά τον μέσο χρόνο αναμονής, βοηθά τους ασθενείς να λάβουν καλύτερη περίθαλψη και διευκολύνει γιατρούς και νοσηλευτές στο έργο τους. 'Αρα, σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα μεγάλη αρχή για το σπουδαίο αυτό νοσοκομείο".Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών του ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι επιλογή του πρωθυπουργού ήταν να κατευθύνει μεγάλο μέρος των πόρων στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο διαχειρίζεται έργα συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως είπε, αυτό επιτεύχθηκε μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα απορρόφησης, για "πολλά έργα" διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα."Εμείς είχαμε εκατοντάδες εργολαβίες, από την Αλεξανδρούπολη και το Διδυμότειχο μέχρι τη Γαύδο, τη Ρόδο και τη Λευκάδα, μέχρι οποιοδήποτε μέρος αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα μέρος της χώρας όπου να μην έχουμε αναβαθμίσει κάποια από τις υγειονομικές του δομές".Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι πρόκειται για το "μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναγέννησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του", με περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έργα και εξοπλισμό μέσω του ΕΣΠΑ και των δύο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για την περιοχή, με τα πρώτα νέα μηχανήματα να αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι "τα τελευταία τρία χρόνια δόθηκαν στην Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης τόσες θέσεις μελών ΔΕΠ όσες είχαν δοθεί τα προηγούμενα 25 χρόνια", ενώ υποστήριξε ότι σήμερα υπηρετούν περισσότεροι γιατροί στο νοσοκομείο σε σχέση με το 2019. Αναγνώρισε, ωστόσο, τις ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει μέριμνα για την ενίσχυσή του.Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση της λίστας αναμονής για τα χειρουργεία, παρουσιάζοντάς την ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, "με τον χρόνο αναμονής να έχει υποχωρήσει από τα δύο, τρία ή και τέσσερα χρόνια σε λιγότερο από έναν χρόνο". Στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, πρόσθεσε, η αναμονή έχει περιοριστεί σε λιγότερο από πέντε μήνες.

Συνδέοντας τα αποτελέσματα αυτά με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων και τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από γιατρούς του ΕΣΥ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αύξησαν την παραγωγικότητα του συστήματος και συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωση των αναμονών.Ο υπουργός αναφέρθηκε σε έρευνα του Euronews για τις αναμονές σε ραντεβού με οικογενειακό γιατρό και σε χειρουργικές επεμβάσεις σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες, όπως είπε, είναι ήδη πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στη χώρα μας, και σχολίασε:"Όταν σας ανεβάσω το άρθρο για όσα έχουμε πετύχει στην Ελλάδα, ο μόνος μου φόβος είναι μήπως αρχίσουν να έρχονται κι εδώ... Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι δεν έχουμε διαφημίσει επαρκώς την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο ΕΣΥ".Παράλληλα, απάντησε σε αιτιάσεις συνδικαλιστών σχετικά με την έμφαση που δίνεται στις κτιριακές υποδομές. Αναφερόμενος στο σύνθημα "τα ντουβάρια δεν κάνουν την υγεία", τόνισε πως οι σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν υποκαθιστούν το προσωπικό, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτό, διευκολύνοντας την άσκηση του έργου του."Η επιλογή δεν είναι να έχουμε ή υποδομές ή προσωπικό. Η επιλογή είναι να έχουμε και προσωπικό και υποδομές", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.Ο υπουργός σημείωσε ότι το σύστημα υγείας ενισχύεται τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι οι επικρίσεις για τις προσπάθειες που έχουν γίνει κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ, το οποίο παραμένει "το τελευταίο καταφύγιο του Έλληνα πολίτη".Παράλληλα, προανήγγειλε την πλήρη ψηφιοποίηση των νοσοκομείων, με νέα πληροφοριακά συστήματα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας κλινικών, κρεβατιών και περιστατικών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.Ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, σημείωσε ότι για το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης "ήδη εγκρίθηκαν 32 θέσεις επικουρικού προσωπικού, θέσεις νοσηλευτών και έξι θέσεις μαιών".Το "παρών" έδωσαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Έβρου Σταύρος Κελέτσης και Τάσος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, εκπρόσωπος του οικείου Μητροπολίτη, ο μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ, ο διοικητής του νοσοκομείου Βαγγέλης Ρούφος, καθώς και γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι του νοσοκομείου.Στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων και το Γενικό Νοσοκομείο ΞάνθηςΟ Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε νωρίτερα το Κέντρο Υγείας Αβδήρων, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης. Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζιδης, ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης και ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων. Στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων έγιναν εργασίες που περιλάμβαναν την πλήρη ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως των συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων, την αντικατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, την κατασκευή θερμοπρόσοψης, καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και δικτύου διανομής οξυγόνου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων της μονάδας, βελτιώνοντας σημαντικά το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας για πολίτες και εργαζομένους.«Μην ακούτε τους διάφορους ανθρώπους που διαρρέουν σκόπιμα ψεύδη κατά του ΕΣΥ. Κανένα κέντρο υγείας ή νοσοκομείο δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε. Αντιθέτως, η κυβέρνησή μας διαθέτει πρωτοφανείς πόρους για να αναγεννηθεί το ΕΣΥ και να έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών" τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου τον υποδέχτηκε η Διοικήτρια του νοσοκομείου Ζωή Κοσμίδου και ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Γεωργιάδης επιθεώρησε τις εργασίες ανακαίνισης του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ),το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ συνομίλησε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.Επίσκεψη του Α. Γεωργιάδη στα Κέντρα Υγείας Ιάσμου και ΣαπώνΟ Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους των Κέντρων Υγείας Ιάσμου και Σαπών.Το Κέντρο Υγείας Ιάσμου αναβαθμίστηκε πλήρως μέσω έργου προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλάμβανε εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με νέα θερμοπρόσοψη, στέγη και φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατάσταση δικτύου οξυγόνου, καθώς και πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων. Αντίστοιχα, στο Κέντρο Υγείας Σαπών υλοποιήθηκε έργο προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλάμβανε εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή αναβάθμιση με νέα θερμοπρόσοψη, στέγη και φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατάσταση δικτύου οξυγόνου και πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων."Η αλήθεια είναι ότι τη Θράκη την αγαπάω πολύ και την πονάω", δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης μετά την επίσκεψή του στα δύο Κέντρα Υγείας και πρόσθεσε:"Πράγματι, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα την ευκαιρία να κάνω αρκετά πράγματα για τη Θράκη, όχι μόνο στην Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Τώρα, όμως, ως Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι έχουμε κάνει εδώ, στη Ροδόπη, κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Με την παραλαβή του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής στο τέλος του χρόνου και με την πλήρη ανακατασκευή —γιατί δεν πρόκειται για ανακαίνιση αλλά για ανακατασκευή— των δύο Κέντρων Υγείας, του Ιάσμου και των Σαπών, έχουμε αναβαθμίσει το ΕΣΥ στη Ροδόπη σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο. Και σήμερα η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει και ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Θα γίνουν νέες προκηρύξεις και θα προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο δυναμικά σε ένα πολύ αναβαθμισμένο ΕΣΥ στην περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό που επιλέγει να βρίσκεται εδώ. Είναι σημαντικό για εμάς οι γιατροί και οι νοσηλευτές να επιλέγουν να υπηρετούν στην περιοχή. Και να τους διαβεβαιώσω, πρώτον, ότι το αίτημα για άγονο Α' έχει γίνει δεκτό και σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί η νέα ΚΥΑ, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι Σάπες, όπως είχα υποσχεθεί. Και δεύτερον, να πω ότι προσωπικά εγώ και το Υπουργείο Υγείας είμαστε στη διάθεσή σας, ώστε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να διευκολύνουμε το έργο σας εδώ".