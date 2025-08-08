Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έπεσε θύμα απάτης στο TikTok: «Έδωσα τα στοιχεία μου»
Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν, σημείωσε ο δημοσιογράφος
Θύμα απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στο TikTok με κάποιους επιτήδειους να καταφέρνουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη, ενώ εξήγησε πως ήρθε σε επικοινωνία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γρηγόρης Γκουντάρας εξήγησε τι ακριβώς του συνέβη. Όπως είπε, έλαβε μια ειδοποίηση στο TikTok που του ζητούσε να επαληθεύσει τα στοιχεία του. Ο ίδιος το έκανε, όμως αντιλήφθηκε αργά, πως εν τέλει το μήνυμα δεν προερχόταν από την πλατφόρμα.
«Εκ των υστέρων και πηγαίνοντας στη Δίωξη, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση, μπαίνω στο TikTok για να περάσει η ώρα και βλέπω ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάτι για πνευματικά δικαιώματα και μου ζητάνε κάτι κωδικούς. Τα έδωσα τα στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τέλος, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη και τι τον συμβούλευσε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Μου έστελναν κανονικό διάλογο με το σήμα του Tik Tok για το πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Ένας λογαριασμός στο What’sApp μου είπε "είμαστε οι χάκερς, για να πάρεις πίσω τον λογαριασμό σου πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα". Από τη Δίωξη μου είπαν να μη διανοηθώ να απαντήσω στο μήνυμα. Κι αυτό χακαρισμένο τηλέφωνο στο What’sApp ήταν. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι απαντήσεις του δεν στάλθηκαν στο TikTok, αλλά σε χάκερ που κατάφεραν να συνδεθούν στον λογαριασμό του τελικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έδωσε. «Από τη Δίωξη μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok, αλλά αυτά που έγραφες τα έπαιρναν οι χακεράδες. Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν», εξήγησε.
