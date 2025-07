Ο Μπεν Στίλερ τιμά τους εκλιπόντες γονείς του στο ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing is Lost»

ντοκιμαντέρ

Τους εκλιπόντες γονείς του τιμά ο Μπεν Στίλερ σε ένα νέογια την Apple TV+, με τίτλο «Stiller & Meara: Nothing is Lost».Το ντοκιμαντέρ θα αναδείξει τον πολιτιστικό αντίκτυπο των γονιών του Στίλερ, των κωμικών Τζέρι Στίλερ καικαι θα εξετάσει πώς η καριέρα τους επηρέασε την οικογενειακή τους ζωή, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας streaming.«Νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι για άλλη μια φορά με την απίστευτη ομάδα της Apple TV+» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. «Αυτή τη φορά σε ένα πρότζεκτ που είναι πολύ προσωπικό για μένα και την οικογένειά μου. Είναι συναρπαστικό που επιτέλους μπορώ να το μοιραστώ με το κοινό. Και μεγάλη τιμή να τιμήσω τους γονείς μου, τόσο όπως τους γνώριζα μεγαλώνοντας, όσο και όπως τους γνώρισα με νέους τρόπους μέσα από τη δημιουργία αυτής της ταινίας».Το ντοκιμαντέρ «Nothing is Lost» θα έχει περιορισμένη προβολή στους κινηματογράφους από τις 17 Οκτωβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στην υπηρεσία streaming στις 24 Οκτωβρίου. Ο Μπεν Στίλερ είναι επίσης παραγωγός του ντοκιμαντέρ. Το 2020 πέθανε ο πατέρας του ηθοποιού . Η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή το 2015. Το ντοκιμαντέρ αρχικά είχε σκοπό να επικεντρωθεί στους γονείς του και τις λαμπρές καριέρες τους, αλλά σύντομα «μετατράπηκε σε μια ιστορία για το πώς είναι να είσαι μέλος μιας οικογένειας που ασχολείται με τον χώρο του θεάματος» είπε ο Μπεν Στίλερ στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert», η οποία γυρίζεται στον ίδιο κινηματογράφο όπου οι γονείς του εμφανίστηκαν 36 φορές στο «The Ed Sullivan Show», συμμετοχές που τους βοήθησαν να γίνουν γνωστοί.Ο Μπεν Στίλερ και η αδερφή του, Έιμι Στίλερ, οι οποίοι ακολούθησαν και οι δύο τα βήματα των γονιών τους και έγιναν καλλιτέχνες, μεγάλωσαν εδραιωμένοι στον κόσμο της ψυχαγωγίας, τον ίδιο κόσμο στον οποίο τα παιδιά του Μπεν ενδιαφέρονται να εισέλθουν τώρα. Ο Στίλερ ήθελε επίσης να διερευνήσει πώς η δημιουργικότητα των γονιών του συνέβαλε στη σχέση τους - οι δυο τους δεν φαντάζονταν να αποτελέσουν ένα κωμικό δίδυμο, ωστόσο συνεργάστηκαν για πάνω από 60 χρόνια.: Shutterstock