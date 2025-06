Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι για τον γάμο Μπέζος και Σάντσεζ - Καρντάσιαν και Όπρα Γουίνφρεϊ ανάμεσα στα διάσημα ονόματα

Non potevano passare inosservate: Kim Kardashian, Kris Jenner e Khloé Kardashian sono arrivate a Venezia in vista del matrimonio più atteso. Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono infatti pronti a pronunciare il fatidico sì domani, venerdì 27 giugno 2025, davanti a una platea di ospiti pronti a celebrarli. Tra questi, naturalmente, anche le Kar-Jenner. Dopo aver festeggiato l’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi, Kim e Kris — stavolta affiancate anche da Khloé — hanno saputo lasciare il segno con look distintivi, sospesi tra comodità e sex appeal. Kim punta su un total black d’effetto: micro top a fascia firmato Maison Margiela e longuette stretch di Balenciaga. Khloé sceglie invece una jumpsuit animalier iper sinuosa, frutto della collaborazione tra Skims e Dolce&Gabbana. Kris opta per un ensemble nero impreziosito da balze e pizzi, in perfetto stile italiano. Ora tutta l’attenzione è rivolta ai prossimi arrivi e, ovviamente, al grande giorno: quello di domani. [📸 / 📹 Getty Images] #whoopsee #kimkardashian #krisjenner #khloekardashian