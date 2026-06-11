Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Η περιπέτεια με εξωγήινους του Σπίλμπεργκ «Ημέρα αποκάλυψης» θα σηκώσει τα ταμεία. Ουδέν νεότερο από τον Σπίλμπεργκ. Πλην όμως οι σκηνές δράσης είναι καταιγιστικές και σαρωτικές. Εδώ τραβήξτε γραμμή. Από κάτω μόνο δύο νέες αφίξεις. Η πρώτη, «ο ξένος» από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, υπερέχει. Πιο κάτω μια περίεργη ιταλική ιστορία υπόγειου τρόμου με τίτλο «ιερό αγόρι». Καλοφτιαγμένο με παράξενη ιστορία. Τέλος τρεις επαναλήψεις από το παρελθόν. Το θρυλικό «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» του Στάνλει Κιούμπρικ. Με τον Πίτερ Σέλερς σε τρεις ρόλους. Απίστευτος! Ακολουθεί το «Blow Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι στο Λονδίνο της δεκαετίας του εξήντα. Με Βανέσα Ρεντγκρέιβ και Ντέιβιντ Χέμινγκς. Θα το ξαναδώ. Και τέλος το μεταφυσικό story του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ «Οι άλλοι» με Νικόλ Κίντμαν. Αν δεν το έχετε δει να σπεύσετε. Αυτός είναι υπόγειος, ύπουλος τρόμος. Σε καθηλώνει. Εχουμε και λέμε:Αν στο μπλέντερ βάλετε το «E. T» και «Επαφές τρίτου τύπου», τότε μπορεί να προκύψει «Ημέρα αποκάλυψης». Οπου ο αειθαλής και αρχιμάστορας Στίβεν Σπίλμπεργκ, διασκελίζοντας το κατώφλι των ογδόντα Μαίων, σκηνοθετεί πορευόμενος σε οικεία μονοπάτια. Ποια είναι αυτά; Οτι δεν είμαστε μόνοι σ αυτό το απέραντο σύμπαν. Και ότι ανάμεσά μας υπάρχουν κάποια χαρισματικά πλάσματα. Όπως, λόγου χάριν, η Μάγκι και ο Ντάνιελ. Και οι δύο, μωρά στην κούνια συναντήθηκαν με ανώτερη εξωγήινη ευφυία. Κάπως έτσι η Μάγκι στα ξαφνικά, μπορεί να μιλάει Κινέζικα, Κορεάτικα αλλά και την γλώσσα των εξωγήινων. Καθώς επίσης γνωρίζει με το νι και με το σίγμα τη ζωή κάθε ανθρώπου. Αρκεί να τον κοιτάξει στα μάτια. Οσο για τον Ντάνι, εκείνος επειδή διαθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων καταδιώκεται από την κακή CIA!—ξαναζεσταμένο ποπ κορνΙσως ό, τι καλύτερο έχει σκηνοθετήσει ο Φρανσουά Οζόν. Από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί (1913-1960). Το είχε γυρίσει και ο Βισκόντι το 1967 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Από τις ελάχιστες αποτυχίες του. Η πρώτη φράση περιγράφει τον χαρακτήρα ενός αδιάφορου, νεαρού Γάλλου στην κατεχόμενη Αλγερία του 1930 «σήμερα πέθανε η μητέρα μου η μήπως χτες η προχθές;» Η αδιαφορία του το στίγμα της αποικιοκρατίας. Ο τυφλός φόνος που διαπράττει η λευκή ανωτερότητά του--Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλα πίσω από τις γραμμές!Παράξενο, μυστηριώδες αλλά στο δεύτερο «ημίχρονο» χαοτικό. Οπου αναπληρωτής καθηγητής γυμναστικής διορίζεται σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, που έχει σημαδευτεί από ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Βασανισμένος από το δικό του παρελθόν, και ανίκανος να διαχειριστεί τον προσωπικό του Γολγοθά, ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό που κρύβουν οι εβδομαδιαίες μυστηριώδεις συγκεντρώσεις των μονίμως χαμογελαστών κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αναζητούν τη τη λύτρωση μέσα από την αγκαλιά ενός έφηβου αγοριού—μόνο το πρώτο μέρος

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Στο κέντρο του φιλμικού σύμπαντος αυτής της ιστορίας, δύο πλάσματα. Από τη μια ένας ταλαιπωρημένος ποιητής. Που επειδή δεν έχει καλή σχέση με δημόσιες σχέσεις αλλά και επειδή έχει στερέψει από έμπνευση καταλήγει στο περιθώριο.Εκεί μέσα στο αδιέξοδό του, ανακαλύπτει αυθεντικό ταλέντο. Ένα διαμάντι μέσα στα «σκουπίδια». Με το όνομα Γιουρλέιντι. Και συμβαίνει το μοναδικό και εντελώς, σε πρώτο επίπεδο, σουρεαλιστικό. Η Γιουρλέιντι να βάφει τα νύχια της και ταυτόχρονα να μετράει τα άστρα-υποκλίνομαι στο κορίτσι!

Διαμαντάκι. Δεν το περίμενα. Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Κάπου στη Θεσσαλία. Η Αργυρώ είναι κάτι σαν βοσκοπούλα. Το αρσενικό σ αυτό το δίδυμο. Η Αννέτα είναι το «γκομενάκι». Με μακριά, βαμμένα, νύχια. Με προκλητικά ρούχα. Και φυσικά με ψηλά τακούνια. Όμως στην πορεία η «αρσενική» Αργυρώ είναι που επιχειρεί να ενσωματωθεί στο βουκολικό περιβάλλον. Όμως το «γκομενάκι» που συντόμως πρόκειται να παντρευτεί έναν «μπάτσο» είναι το πλάσμα που επαναστατεί. Και ενώπιον όλων των κατοίκων αρπάζει το μικρόφωνο και λέει «είμαι καριόλα και θα κάνω ότι γουστάρω. Εριξα και το παιδί»--μπράβο!

Απρόβλεπτη επιτυχία. Μείγμα από «Μπάρτον Φινκ» των αδελφών Κόεν με επιρροές από Ρόμαν Πολάνσκι. Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν που τον στοιχειώνει. Κυκλοφορεί ανάμεσα σε αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους--Εξαιρετικό πήγαινε έλα ανάμεσα στο ρεαλιστικό και φανταστικό!

Αρνούμενη να ξεριζωθεί από τον τόπο της, η Ισπανίδα Μαρία Άνχελες ξεκινά αγώνα να ζήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτει απροσδόκητα ξανά τον έρωτα. Η Μαρία με φυσικότητα και τρυφερότητα απέναντι ένα από τα μεγάλα κοινωνικά ταμπού: του ρατσισμού στην ηλικία. Η χαρά και ο έρωτας χρόνια δεν κοιτούν. Τι εξήντα, τι εβδομήντα, τι ογδόντα! Αν μου έλεγαν ποια κινηματογραφική ιστορία εκπέμπει τόση ελπίδα και αισιοδοξία, θα έλεγα «οδός Μάλαγα»--Αγαπημένες , όλων των ηλικιών, μη το χάσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα!



Ένας πατέρας φτάνει με τον γιο του σε rave πάρτι βαθιά στα βουνά και την έρημο του νότιου Μαρόκου. Αναζητούν τη Μαρ, κόρη και αδελφή, που εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Περιτριγυρισμένοι από ηλεκτρονική, χορευτική, μονότονη μουσική μοιράζουν από χέρι σε χέρι ξανά και ξανά τη φωτογραφία της. Η ελπίδα σβήνει, όμως εκείνοι συνεχίζουν και ακολουθούν μια ομάδα ravers που κατευθύνεται σε ένα τελευταία πάρτι στην έρημο. Και προχωρούν. Και παρασύρονται. Και βυθίζονται στην καυτή, αφιλόξενη ερημιά—απλώς αριστούργημα



Πάει για πολλά Οσκαρ. Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ—οπωσδήποτε!



Τι συμβαίνει; Ακατάσχετο υβρεολόγιο από ανθρωποειδή που η περίπτωσή τους ταιριάζει με το πορτραίτο του μέσου Ελληνάρα. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, πνιγμένος από τα χρέη του. Όταν ο τοκογλύφος της περιοχής του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό απειλώντας να αρπάξει το σπίτι του, ο Θωμάς καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Και τον ζιγκολό γηραιάς, πλούσιας κυρίας, παριστάνει και από τον γιό του ζητάει βοήθεια. Το φινάλε είναι τόσο σοκαριστικό που δικαιώνει όλη η ταινία—κατακλυσμιαίο!

ΑΞΙΖΟΥΝ

Ελα όμως που μια ελληνική ιστορία, προερχόμενη από το πουθενά, είναι για μένα ανώτερη των «πικρών γιορτών» του Πέδρο Αλμοδόβαρ! Εδώ λοιπόν, η εικοσάχρονη Λένα, εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ, «κοπανιέται» καθημερινά από τον βάρβαρο πατέρα της και τον άπιστο εραστή της. Ο οποίος την εγκαταλείπει πάνω στην εγκυμοσύνη της. Όμως εκείνη βαδίζει σταθερά. Και κάθε εμπόδιο λειτουργεί σαν στάδιο συνειδητοποίησης. Σε σημείο να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της. Εξαιρετική η Ελίνα Τσιορμπατζή!—ανωτέρη από αντίστοιχες αγγλικές ρεαλιστικές

Το περιστατικό στην Ινδιανάπολη. Οπου το πρωί της 7ης Φεβρουαρίου 1977, ο Αντονι Τζ. «Τόνι» Κιρίτσις, 44 ετών, μπαίνει στο γραφείο του Ρίτσαρντ Ο. Χολ, προέδρου της εταιρείας Meridian Mortgage Company. Μια εταιρεία στεγαστικών δανείων. Φυσικά ιδιωτική. Επειδή ο πρόεδρος λείπει στην Φλόριντα, ο Τόνι αρπάζει ως όμηρο τον γιό του. Με την «βοήθεια» κομμένης καραμπίνας συνδεδεμένης με σύρμα τύπου «dead man’s wire» από τη σκανδάλη προς το κεφάλι, σέρνει τον υιό Χολ από γραφείο σε γραφείο και από το σπίτι του στο δρόμο—καθηλωτική!

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ

Αυτοβιογραφικό του Πέδρο. Η Ελσα, ηρωίδα του Ραούλ, του σκηνοθέτη, υποφέρει από ημικρανίες και κρίσεις πανικού. Γι αυτό και προσωρινά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τη συνοδεύει πάντα ο εραστής της, πυροσβέστης και στρίπερ. Τον οποίο γνώρισε τυχαία σε ένα μπατσελορέτ και χρησιμοποίησε σε ένα από τα διαφημιστικά που είχε γυρίσει στο παρελθόν – για εσώρουχα! Ο Μπονιφάσιο είναι το συναισθηματικό της αποκούμπι, πάντα παρών για να ανακουφίσει τις αγωνίες της, όπως ακριβώς και ο στωικός και συνετός σύντροφος του Ραούλ. Να προχωρήσω; Περιττό—από τις μέτριες του Πέδρο

Από τις πρώτες ταινίες του Ισπανού σκηνοθέτη. Με καλύτερές του «Οι άλλοι» και «η θάλασσα μέσα μου». Το «Tesis» (διατριβή) γυρίστηκε το 1996 και είναι σαν πειραματική. Μια φοιτήτρια πέφτει πάνω σε κασέτα που περιέχει αληθινό, φρικιαστικό περιεχόμενο. Κάποιος με κουκούλα σκοτώνει και τεμαχίζει νεαρή κοπέλα. Ποιος ο serial killer;--έτσι κι έτσι

Τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα. Μερικές στιγμές είναι απολαυστικές. Στην πραγματικότητα η μία ιστορία συνδέεται με την επόμενη--Είδατε; Το σύγχρονο ελληνικό σινεμά προχωράει

Animation εμπνευσμένο από τη «φάρμα των ζώων» του Τζορτ Οργουελ. Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο -ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Ενίοτε γελάς--Καλοφτιαγμένο και απολαυστικό

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του. Ελα όμως που στο μεταξύ ο αδερφός έχει χάσει τη μνήμη του. Ασε το άλλο: είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον! Αλλόκοτη ιστορία. Με τον Μαντς Μίκελσεν, από τους κορυφαίους της Δανίας, να υποδύεται σαλεμένο τύπο--τη μια στιγμή καλή την άλλη επαναλαμβανόμενη και βαρετή!

Χαριτωμένο και διασκεδαστικό. Οπου ένας βοσκός, δηλαδή ο Χιου Τζάκμαν, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Θυμίζει τη σειρά «Σον το πρόβατο»--Ο, τι πρέπει για παιδιά!

Απογοητευτικό. Στιγμές από την ταραγμένη διαδρομή του Μάικλ Τζάκσον. Από τότε που αναδείχθηκε επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ίνδαλμα. Στιγμές από την προσωπική του ζωή όσο και από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις. Όμως ελάχιστα για τη μανία του να «λευκανθεί». Ελάχιστα για την «περίεργη» σχέση του με μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα η περίπτωσή του συνιστά τον πλήρη ορισμό της αλλοτρίωσης---Ο Φουκουά σκηνοθετεί την αγιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Ατελείωτο Ιαπωνικό έπος. Ναγκασάκι το 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι-μόνο για Ιάπωνες



Το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως—συμπαθές μόνο για μικρά παιδιά



Πρόκειται για παραλλαγή της γνωστής υπόθεσης του Σορίν Ματέι που μπουκάρισε σε διαμέρισμα, κράτησε μια οικογένεια σε ομηρία και ταυτοχρόνως, επικοινωνώντας με τον Σπύρο Ευαγγελάτο καθήλωσε το σύμπαν μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες. Όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στην Wikipedia. Στο σενάριο έγιναν κάποιες αλλαγές τόσο στα ονόματα όσο και στον χρόνο--Καλοφτιαγμένο αλλά εντελώς προβλέψιμο!

Υμνος στην ακεραιότητα ενός (υποθετικού) Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος από τους καλύτερους, σεβάσμιους «υπηρέτες» της Δικαιοσύνης. Στο πλευρό του, ως βοηθός του, η κόρη του, επίσης Νομικός. Ο Ντε Σάντις (αυτό το όνομά του) μπροστά σε δύο κρίσιμες, τελευταίες αποφάσεις. Η πρώτη να υπογράψει το νόμο περί ευθανασίας. Το δεύτερο να δώσει χάρι σε δύο φυλακισμένους-δολοφόνους--Η σκηνοθεσία κέντημα. Το περιεχόμενο έτσι κι έτσι

ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ασταμάτητοι οι παραγωγοί της πασίγνωστης σειράς. Θα την βλέπουν και τα δισέγγονά μας. Το story πάει κάπως έτσι: η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη «Καινούργια Δημοκρατία» προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, ζητάει τη βοήθεια του Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu---Φανταστείτε ότι σ αυτό το «επεισόδιο» εμφανίζεται και ο Μάρτιν Σκορσέζε!

Από πασίγνωστο βιντεογκέιμ. Αν είναι δυνατόν. Με απλά λόγια μόνο για πιτσιρίκια των Multiplexes. Tο story προσχηματικό, επίπεδο και προβλέψιμο. Πάει κάπως έτσι: ο Τζόνι Κέιτζ έρχεται αντιμέτωπος σε μια απόλυτη, χωρίς περιορισμούς, αιματηρή μάχη. Ο στόχος να κατατροπώσει τη σκοτεινή κυριαρχία του Σάο Καν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των υπερασπιστών του!--Πάντως εγώ ούτε με σφαίρες!



Μια ατελείωτη πασαρέλα. Το story απλοικό. Η Αν Χάθαγουει, απολυμένη. Από την εφημερίδα που είχε διαπρέψει. Και τότε ο ιδιοκτήτης του περιοδικού που διευθύνει η Μιράντα και η οποία τα χει κάνει θάλασσα, προσλαμβάνει την Χάθαγουει ως αρχισυντάκτρια για να «θεραπεύσει» τις μακακίες της Μιράντα. Εκείνη θυμώνει η Αντρέα διαπρέπει, ο ιδιοκτήτης πεθαίνει με αποτέλεσμα ο γιός του να αναλάβει. Με στόχο να πουλήσει το περιοδικό και η Μιράντα να καταλήξει στο σπίτι της.--Και τότε; Α χου δεν με νοιάζει

Με υπότιτλο «πως έμαθα να μην ανησυχώ και να αγαπώ την βόμβα». Με τον Πίτερ Σέλερς σε τρεις ρόλους: του Προέδρου των ΗΠΑ, του Γερμανού, χιτλερικού, τρελού επιστήμονα και του Αγγλου λοχαγού. Ο οποίος προσπαθεί να πείσει Αμερικανό, διοικητή, στρατιωτικής αεροπορικής βάσης να μην στείλει αεροσκάφη να αδειάσουν πυρηνικές κεφαλές στη Σοβιετική Ενωση. Μετά από συνεργασία των δύο υπερδυνάμεων, τα αεροσκάφη καταρρίπτονται. Όλα πλην ενός! Ισως μέσα στις δέκα καλύτερες όλων των εποχών!Το 1966 ο Αντονιόνι, καταφθάνει στο Λονδίνο να σκηνοθετήσει μια περίεργη ιστορία όπου ο φακός αποτυπώνει την επιφαινόμενο και όχι την ουσία. Οπου γοητευτικός, πετυχημένος, μποέμ και κυνικός φωτογράφος, καταγράφει τυχαία τη συνάντηση ενός ζευγαριού. Η γυναίκα από το ζευγάρι επιμένει φορτικά να της δώσει τα αρνητικά. Ο φωτογράφος ανακαλύπτει μέσα από τις φωτογραφίες, ότι είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε ακούσιος μάρτυρας μιας δολοφονίας. Τελικά ποια η αλήθεια; Ταυτόχρονα παρελαύνουν όλα τα στερεότυπα της εποχής. Όπως το μοντέλο Βαρούσκα, οι Yarbirds με τον Τζιμ Πέιτζ και τον Τζεφ Μπεκ--mustΤο 2001 όταν προβλήθηκε αυτή η παράξενη, μεταφυσική ιστορία, έσπασε τα ταμεία. Εξωτερικά όλα μοιάζουν κανονικά. Οσο περνάει η ώρα ο θεατής αρχίζει να διαισθάνεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Νησί Τζέρσεϊ, 1945. Μόνη σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη, μια μητέρα μεγαλώνει με αυστηρούς κανόνες τα δύο παιδιά της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, περιμένοντας τον αγνοούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα μέσα στο σπίτι, η πεποίθησή της ότι δεν είναι μόνοι μετατρέπει την απομόνωση σε ζωντανό εφιάλτη!—αυτός είναι υπόγειος, ύπουλος τρόμος!