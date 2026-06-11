Ενισχύεται το πετρέλαιο λόγω Ιράν: Επηρεάζονται νομίσματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα
Ενισχύεται το πετρέλαιο λόγω Ιράν: Επηρεάζονται νομίσματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα
Χαμηλό μηνός για τις μετοχές - Η πτώση στον τεχνολογικό τομέα βαθαίνει και η στρατιωτική ένταση στο Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης
Η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν και η πίεση στους τεχνολογικούς δείκτες έριξαν τις παγκόσμιες μετοχές σε χαμηλό άνω του ενός μηνός. Ο δείκτης MSCI All Country World υποχώρησε έως 0,3%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά στις 5 Μαΐου. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η πτώση άγγιξε το 1,6% σε τρεις εβδομάδες χαμηλό, με τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πολλαπλούς στόχους στο Ιράν να καταρρίπτουν ουσιαστικά την εκεχειρία του Απριλίου. Οι τεχνολογικές μετοχές, ειδικά στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, σημείωσαν πτώση άνω του 1%, επηρεάζοντας δείκτες βαρόμετρα για επενδύσεις σε AI.
Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε 1,6% στα 94,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραψε απώλειες φτάνοντας τα 4.060 δολάρια ανά ουγκιά, το χαμηλότερο από τον Νοέμβριο, λόγω ανησυχιών ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια. Τα αμερικανικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά την πτώση τους, ενώ το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της ομάδας G10.
Η μεταβλητότητα στις αγορές ενισχύεται, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές, τη συγκέντρωση σε μερικές μεγάλες εταιρείες και το κύμα μεγάλων IPO που πιέζει την ανοδική πορεία των αγορών. Οι traders στα ομόλογα προεξοφλούν υψηλότερο κόστος δανεισμού, ενόψει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα Πέμπτη και της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.
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Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε 1,6% στα 94,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραψε απώλειες φτάνοντας τα 4.060 δολάρια ανά ουγκιά, το χαμηλότερο από τον Νοέμβριο, λόγω ανησυχιών ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια. Τα αμερικανικά ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά την πτώση τους, ενώ το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων νομισμάτων της ομάδας G10.
Η μεταβλητότητα στις αγορές ενισχύεται, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις υπερτιμημένες τεχνολογικές μετοχές, τη συγκέντρωση σε μερικές μεγάλες εταιρείες και το κύμα μεγάλων IPO που πιέζει την ανοδική πορεία των αγορών. Οι traders στα ομόλογα προεξοφλούν υψηλότερο κόστος δανεισμού, ενόψει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα Πέμπτη και της Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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