Ο Μητσοτάκης ξεκινά «μαραθώνιο» ως τις κάλπες με έμφαση στα πρώτα χιλιόμετρα, ανακοινώνονται σύντομα 50 υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια
Ο Μητσοτάκης ξεκινά «μαραθώνιο» ως τις κάλπες με έμφαση στα πρώτα χιλιόμετρα, ανακοινώνονται σύντομα 50 υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια
«Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς» είπε ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και την εκλογή Κυρανάκη ως νέου Γραμματέα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ έδειξε προς εκλογές το 2027, όμως έβαλε παράλληλα το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Και αυτή ήταν και η παραίνεση του προς τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη που ανέλαβε ήδη καθήκοντα και σήμερα ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη Πολιτική Ακαδημία στελεχών της ΝΔ στην Κεντρική Μακεδονία. «Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε, ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πνεύμα του μαραθωνίου και ερωτηθείς για την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής έδωσε βάρος στη σωστή εκκίνηση του εκλογικού αγώνα. «Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας προφανώς να αποκρούσει τα σενάρια για πρώτη προσφυγή στις κάλπες τον Σεπτέμβριο.
Πολλοί πάντως στα πηγαδάκια της Πειραιώς θεωρούσαν ότι αυτή είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, καθώς στο τέλος του καλοκαιριού ο κ. Μητσοτάκης θα σταθμίσει τα δεδομένα και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. «Ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης μπορεί να μην ξέρει ακριβώς πότε θα κάνει εκλογές», ανέφερε με νόημα γαλάζιο στέλεχος. Η παρατήρηση δεν μοιάζει να απέχει από την πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός δεν φάνηκε αδιάφορος ως προς την ανάγκη η ΝΔ να ξαναμιλήσει σε έναν κόσμο που την έχει ακούσει, την έχει ψηφίσει στο παρελθόν και ενδεχομένως τώρα να έχει απομακρυνθεί. Επιμένοντας και πάλι για την αυτοδυναμίας με στρατηγική μιας κάλπης, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπείρωσης προς αυτή την κατηγορία πολιτών, αναγορεύοντας μάλιστα την επαναπροσέγγιση τους και σε βασική αποστολή του νέου γραμματέα.
«Σέβομαι όποια ένσταση μπορεί να έχει για τις επιλογές μας κάθε πολίτης. Αν, μάλιστα, αυτός είναι παλιός Νεοδημοκράτης, τότε ο σεβασμός μας μόνο αυξάνεται. Του οφείλουμε πειστικά επιχειρήματα για το έργο μας και δίκαιη αυτοκριτική για τις αστοχίες μας. Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, έχουμε καθήκον να μιλήσουμε με αλήθειες για την κρισιμότητα της συγκυρίας και για τα διακυβεύματα που έρχονται», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Και επέμεινε -και θα επιμένει- με σκληρά διλήμματα για την κάλπη που έρχεται, σε μια ταραγμένη πολιτική συγκυρία.
@protothema.gr ❗ Μητσοτάκης σε Κυρανάκη: Δεν σε περιμένει ένα σπριντ, αλλά απαιτητικός μαραθώνιος έως τις εκλογές του 2027 #protothema #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στο πνεύμα του μαραθωνίου και ερωτηθείς για την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής έδωσε βάρος στη σωστή εκκίνηση του εκλογικού αγώνα. «Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας προφανώς να αποκρούσει τα σενάρια για πρώτη προσφυγή στις κάλπες τον Σεπτέμβριο.
Πολλοί πάντως στα πηγαδάκια της Πειραιώς θεωρούσαν ότι αυτή είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, καθώς στο τέλος του καλοκαιριού ο κ. Μητσοτάκης θα σταθμίσει τα δεδομένα και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. «Ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης μπορεί να μην ξέρει ακριβώς πότε θα κάνει εκλογές», ανέφερε με νόημα γαλάζιο στέλεχος. Η παρατήρηση δεν μοιάζει να απέχει από την πραγματικότητα.
Συσπείρωση και μήνυμα σε όσους απομακρύνθηκανΟ κ. Μητσοτάκης μοιάζει μάλλον αδιάφορος για τις εξελίξεις στο μέτωπο της αντιπολίτευσης ή ως προς τις ετοιμασίες ενός κόμματος Σαμαρά. Δεν παρέλειψε πάντως να αφήσει σαφείς αιχμές εναντίον του πρωθυπουργού, απαντώντας για όσους κάνουν κριτική από τον καναπέ και ιδίως για τα εθνικά θέματα. «Είναι εκείνοι που "πνίγονται" μόνοι τους στα "ήρεμα νερά", ξεχνώντας ότι αυτά τα "ήρεμα νερά" εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και "γαλάζια", με πράξεις και όχι με συνθήματα. Με τις πιο ισχυρές δυνάμεις που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας και με ένα εθνικό διπλωματικό αποτύπωμα, βαθύ στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr ❗️Μητσοτάκης: Ορισμένοι από τον καναπέ τους αμφισβητούν τα ήρεμα νερά και τον πατριωτισμό της ευθύνης. #protothema #tiktokgreece #greektiktok #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός δεν φάνηκε αδιάφορος ως προς την ανάγκη η ΝΔ να ξαναμιλήσει σε έναν κόσμο που την έχει ακούσει, την έχει ψηφίσει στο παρελθόν και ενδεχομένως τώρα να έχει απομακρυνθεί. Επιμένοντας και πάλι για την αυτοδυναμίας με στρατηγική μιας κάλπης, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπείρωσης προς αυτή την κατηγορία πολιτών, αναγορεύοντας μάλιστα την επαναπροσέγγιση τους και σε βασική αποστολή του νέου γραμματέα.
«Σέβομαι όποια ένσταση μπορεί να έχει για τις επιλογές μας κάθε πολίτης. Αν, μάλιστα, αυτός είναι παλιός Νεοδημοκράτης, τότε ο σεβασμός μας μόνο αυξάνεται. Του οφείλουμε πειστικά επιχειρήματα για το έργο μας και δίκαιη αυτοκριτική για τις αστοχίες μας. Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, έχουμε καθήκον να μιλήσουμε με αλήθειες για την κρισιμότητα της συγκυρίας και για τα διακυβεύματα που έρχονται», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Και επέμεινε -και θα επιμένει- με σκληρά διλήμματα για την κάλπη που έρχεται, σε μια ταραγμένη πολιτική συγκυρία.
@protothema.gr ❗️Μητσοτάκης: Τοξική η αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική Βαβέλ. #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
50 νέοι υποψήφιοιΣε αυτό το πλαίσιο, από σήμερα ξεκινά οργανωτικά μια νέα φάση για τη ΝΔ, η οποία μπαίνε ατύπως σε καθεστώς μακράς προεκλογικής ετοιμότητας. Ο κ. Κυρανάκης έχει ήδη εγκατασταθεί στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της οδού Πειραιώς, ενώ σήμερα μετά τις 16:30 μια σειρά κομματικών στελεχών θα μιλήσουν στην Πολιτική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο ξεκινά περιοδείες από τη Ρόδο.
Στον πυρήνα της αποστολής του κ. Κυρανάκη είναι να ανακοινωθούν σύντομα και περίπου 50 ονόματα υποψηφίων βουλευτών, προκειμένου να ξεκινήσουν προεκλογικό αγώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, για την Α’ Αθηνών «κλειδώνει» η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, για την Κορινθία ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, προς την Κορινθία κοιτά επίσης ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος που πολιτεύτηκε στην Α’ Αθηνών το 2023, ενώ η συντονίστρια του γραφείου Θεσσαλονίκης Έλενα Σώκου θα πολιτευτεί στον Έβρο.
Στη Β’ Πειραιώς θα πολιτευτεί η Αργυρώ Τραγάκη, ενώ για την ίδια περιφέρεια ακούγονται τα ονόματα του αστυνομικού συνδικαλιστή Γρηγόρη Γερακαράκου και του γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα πολιτευτούν εκ νέου ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και λογικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Στην Αχαϊα εκ νέου υποψήφιος αναμένεται να είναι ο Ανδρέας Τσώκος, ενώ στην Αργολίδα θα πολιτευτεί ο Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η νεαρή δικηγόρος Πορφυλλένια Κανελλοπούλου και ο πρώην γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.
Μένει επίσης να φανεί τι μέλλει γενέσθαι με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και την Κατερίνα Παπακώστα που έχουν δηλώσει πρόθεση να μην είναι ξανά υποψήφιοι σε Σέρρες και Τρίκαλα, ενδιαμέσως όμως μπορεί να αρχειοθετηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκέλος που τους αφορά.
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