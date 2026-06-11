Ο Μητσοτάκης ξεκινά «μαραθώνιο» ως τις κάλπες με έμφαση στα πρώτα χιλιόμετρα, ανακοινώνονται σύντομα 50 υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια

«Όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό και από νωρίς» είπε ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και την εκλογή Κυρανάκη ως νέου Γραμματέα