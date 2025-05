Eurovision 2025: Το TikTok «υποκλίθηκε» στην Κλαυδία - Οι αντιδράσεις μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

Με μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του β' ημιτελικού, η Κλαυδία κέρδισε μια θέση στον τελικό της Eurovision με την «Αστερομάτα» και χάρισε στους Έλληνες μια βραδιά που κατέληξε σε πανηγυρισμούς και δάκρυα χαράς. Η Ελλάδα ήταν η δέκατη και τελευταία χώρα που ανακοινώθηκε πως προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του φετινού διαγωνισμού, πράγμα που προκάλεσε έντονη αγωνία στους θαυμαστές της Eurovision. Έλληνες και Κύπριοι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τη μουσική βραδιά κατέγραψαν σε βίντεο τις αντιδράσεις τους, όταν άκουσαν για την πρόκριση της Ελλάδας κι έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες.Η Κλαυδία, με την καθηλωτική της ερμηνεία στο τραγούδι «Αστερομάτα», κατάφερε να μαγέψει τόσο το τηλεοπτικό κοινό, όσο και τις επιτροπές, σε ένα σκηνικό υπό την επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού. Κατά την εμφάνισή της επί σκηνής, η τραγουδίστρια απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους στο στάδιο. Η μεγάλη αποθέωση όμως, ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ανακοινώθηκε ότι περνάει στην τελευταία φάση του μεγάλου τελικού.Το TikTok «πλημμύρισε» από βίντεο με αυθόρμητες, συγκινητικές και σε πολλές περιπτώσεις, ξεκαρδιστικές αντιδράσεις από Έλληνες και Κύπριους θαυμαστές της Eurovision, οι οποίοι απαθανάτισαν τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας. Πολλοί μιλούν για την πιο αγωνιώδη πρόκριση των τελευταίων ετών και σίγουρα για μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες. Φωνές χαράς, δάκρυα και αγκαλιές κατακλύζουν τα βίντεο που έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral.Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται πως αντέδρασε και η οικογένεια της Κλαυδίας. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφει τη στιγμή που η οικογένεια της Κλαυδίας πανηγυρίζει έξαλλα την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η οικογένειά της είχε στήσει έναν προτζέκτορα στην αυλή του σπιτιού, παρακολουθώντας συγκεντρωμένοι τη μουσική βραδιά.Μόλις ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Στο βίντεο φαίνονται να σηκώνονται από τις καρέκλες τους, να φωνάζουν, να χορεύουν και να αγκαλιάζονται με δάκρυα χαράς, εκδηλώνοντας την υπερηφάνεια τους για την Κλαυδία και την επιτυχία της.Στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης, η Κλαυδία εμφανίστηκε στην 7η θέση με ένα σόου υψηλών απαιτήσεων, με εσωτερικότητα και καλλιτεχνικό βάθος. Η «Αστερομάτα», ένα τραγούδι που μιλά για τον αποχωρισμό ως δρόμο προς το φως και την προσωπική λύτρωση, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλες συμμετοχές, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό, που είχε και τον τελικό λόγο στη βαθμολογία.Η πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 17 Μαΐου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα συμμετοχή, αλλά μια δικαίωση για την ελληνική αποστολή, που επένδυσε σε μια αυθεντική και μελετημένη πρόταση. Στον τελικό, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις 20 φιναλίστ από τους δύο ημιτελικούς, τις Big Five της Eurovision (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και τη διοργανώτρια Ελβετία.1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter2. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm3. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu4. Ισλανδία - VAEB - Roa5. Ολλανδία - Claude - C’est la vie6. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja7. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia8. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato9. Πορτογαλία - Napa - Deslocado10. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray11. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys12. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise13. Αρμενία – Parg – Survivor14. Δανία – Sissal – Hallucination15. Αυστρία – JJ – Wasted Love16. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son17. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme18. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi19. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving20. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα