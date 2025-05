Στοιχήματα - Τελικός Eurovision 2025: Τι θέση δίνουν στην Ελλάδα, οι αποδόσεις για την Κλαυδία

Με τους δύο ημιτελικούς της Eurovision να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, η προσοχή του κοινού είναι στραμμένη στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Είκοσι έξι χώρες θα διαγωνιστούν στη Βασιλεία της Ελβετίας, διεκδικώντας την πρώτη θέση. Ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, αφού η Κλαυδία κατάφερε να προκριθεί ερμηνεύοντας την «» σε μία εκπληκτική εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης 16 Μαΐου.Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των χωρών , με την ελληνική αποστολή να εμφανίζεται στην 17η θέση.Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η Σουηδία με τους KAJ εξακολουθεί να αποτελεί το φαβορί για τη νίκη, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστρία και ο JJ. Την τριάδα ολοκληρώνει η Γαλλία με τη Λουάν.Όσον αφορά στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής τα προγνωστικά τη θέλουν στην 16η θέση, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην 22η. Στην τελευταία θέση των στοιχημάτων, βρίσκεται η Αρμενία με τον Parg και το τραγούδι Survivor.1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter2. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son3. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise

5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys6. Ισπανία - Melody - Esa diva7. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray8. Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened?9. Αυστρία – JJ – Wasted Love10. Ισλανδία - VAEB - Roa11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi12. Ολλανδία - Claude - C’est la vie13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme14. Ιταλία - Λούτσιο Κόρσι - Volevo essere un duro15. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja16. Γερμανία - Abor & Tynna - Baller17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα18. Αρμενία – Parg – Survivor19. Ελβετία - Zoë Më - Voyage20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving21. Πορτογαλία - Napa - Deslocado22. Δανία – Sissal – Hallucination23. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu24. Γαλλία - Λουάν - Maman25. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia26. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm