Eurovision - Ελλάδα: Πρωτιά στο YouTube - Το βίντεο με την εμφάνιση της Κλαυδίας συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές του β' ημιτελικού στο επίσημο κανάλι της Eurovision

Ελλάδα σημείωσε μια εντυπωσιακή επιτυχία στο YouTube, με το βίντεο που δείχνει την εμφάνιση της 777.000 προβολές, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει για την κινητοποίηση και την υποστήριξη των φαν του μουσικού διαγωνισμού.



Δείτε το βίντεο



Η Κλαυδία, η οποία θα εμφανιστεί στην 17η θέση του μεγάλου τελικού, συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, και η επιτυχία της εμφάνισής της αποδεικνύει την υποστήριξη και την αγάπη του κοινού για την ελληνική συμμετοχή φέτος στον διαγωνισμό. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην ερμηνεία της, καθώς οι Eurofan περιμένουν με ανυπομονησία να την απολαύσουν για ακόμη μια φορά στη σκηνή.



Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του μεγάλου τελικού

1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

3. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato

4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise

5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys

Η Κλαυδία, η οποία θα εμφανιστεί στην 17η θέση του μεγάλου τελικού, συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, και η επιτυχία της εμφάνισής της αποδεικνύει την υποστήριξη και την αγάπη του κοινού για την ελληνική συμμετοχή φέτος στον διαγωνισμό. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην ερμηνεία της, καθώς οι Eurofan περιμένουν με ανυπομονησία να την απολαύσουν για ακόμη μια φορά στη σκηνή.

6. Ισπανία - Melody - Esa diva

7. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

8. Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened?

9. Αυστρία – JJ – Wasted Love

10. Ισλανδία - VAEB - Roa

11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi

12. Ολλανδία - Claude - C’est la vie

13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme

14. Ιταλία - Λούτσιο Κόρσι - Volevo essere un duro

15. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja

16. Γερμανία - Abor & Tynna - Baller

17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα

18. Αρμενία – Parg – Survivor

19. Ελβετία - Zoë Më - Voyage

20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving

21. Πορτογαλία - Napa - Deslocado

22. Δανία – Sissal – Hallucination

23. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu

24. Γαλλία - Λουάν - Maman

25. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia

26. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm