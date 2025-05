Eurovision 2025: «Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη» - Χαμός στα social media με την πρόκριση της Κλαυδίας στον τελικό

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter2. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm3. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu4. Ισλανδία - VAEB - Roa5. Ολλανδία - Claude - C’est la vie6. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja7. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia8. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato9. Πορτογαλία - Napa - Deslocado10. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray11. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys12. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise13. Αρμενία – Parg – Survivor14. Δανία – Sissal – Hallucination15. Αυστρία – JJ – Wasted Love16. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son17. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme18. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi19. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving20. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα