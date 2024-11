Έντι Μέρφι: Θα υποδυθεί τον Τζορτζ Κλίντον σε ταινία για τη ζωή του

Eddie Murphy to Play George Clinton in Biopic From 'Dreamgirls' Director Bill Condon https://t.co/MpUnpuDnh8 — Variety (@Variety) November 1, 2024

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μπιλ Κόντον θα σκηνοθετήσει τονστην άτιτλη βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό αρχηγό των Parliament Funkadelic,Η νέα παραγωγή των Amazon MGM Studios θα είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα του Κλίντον «Brothas Be, Yo Like George, Ain't That Funkin' Kinda Hard On You?». Θα ξετυλίξει την άγνωστη ιστορία του θρυλικού πρωτοπόρου της φανκ, αποκαλύπτοντας την έντονη και γεμάτη ανατροπές πορεία του μέχρι την ίδρυση της εμβληματικής μουσικής κολεκτίβας Parliament-Funkadelic.Με τις ευφάνταστες θεματολογίες επιστημονικής φαντασίας, τους σουρεαλιστικούς ήχους και τα ψυχεδελικά σόου, ο Κλίντον και η μπάντα του χάραξαν έναν εκκεντρικό δρόμο, επαναπροσδιορίζοντας τη μουσική σκηνή και αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα.Το σενάριο υπογράφει ο Βέρτζιλ Γουίλιαμς από ένα αρχικό σχέδιο του Μαξ Βέρνερ.Το πρότζεκτ ξεκίνησε από την Κάθριν Ντέιβις, η οποία είναι φανατική θαυμάστρια του Αμερικανού μουσικού και το μετέφερε στον Μέρφι.Παραγωγοί της ταινίας θα είναι ο πρωταγωνιστής μέσω της Eddie Murphy Productions, ο Τζον Ντέιβις μέσω της Davis Entertainment, η Κάθριν Ντέιβις και ο Γκρεγκ Γιόλεν.Σύμφωνα με το Deadline, είναι η δεύτερη φορά που ο Μέρφι συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη μετά την ταινία «Dreamgirls», για την οποία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.: Shutterstock