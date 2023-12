50 Cent developing documentary on rap rival Diddy https://t.co/rlZ1x39HVO pic.twitter.com/vd6fsfkxns — Page Six (@PageSix) December 2, 2023

Σύμφωνα με το Page Six, ο- ο οποίος έχει μια δεκαετή διαμάχη με τον- προετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τον αντίπαλό του.Η εταιρεία «G-Unit Films and Television» του ράπερ έχει γίνει ίσως περισσότερο γνωστή για τα δράματά της, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης σειράς «Power». Αλλά έχει επίσης παράγει μερικά αναγνωρισμένα ντοκιμαντέρ και podcasts αληθινών εγκλημάτων, όπως το «Hip Hop Homicides», στο οποίο ο πρώην αστέρας του TMZ, Βαν Λείθαν, ερευνά τους θανάτους αστέρων της ραπ που έφυγαν πολύ νωρίς, συμπεριλαμβανομένων των Pop Smoke, XXXTentacion και King Von. Η εταιρεία ήταν επίσης πίσω από το podcast «Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord», το οποίο αφηγείται την ιστορία των διδύμων από το Σικάγο που έγιναν οι μεγαλύτεροι έμποροι ναρκωτικών της Αμερικής και στη συνέχεια κάρφωσαν τον Μεξικανό βασιλιά.Τώρα το Page Six αναφέρει ότι ο επόμενος στόχος της G-Unit είναι ο Diddy. Συγκεκριμένα, ο 50 Cent βρίσκεται ήδη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ για τον αντίπαλό του και τις καταγγελίες εναντίον του για κακοποίηση, πρωτίστως από την επί χρόνια σύντροφό του Cassie, αλλά και άλλες γυναίκες.Ο Diddy αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης. Επίσης, πρόσφατα παραιτήθηκε από πρόεδρος της δικής του εταιρείας μέσων ενημέρωσης, Revolt. Πριν από δύο εβδομάδες, η Cassie κατέθεσε μήνυση εναντίον του Diddy, υποστηρίζοντας ότι τη βίασε και την ανάγκασε να κάνει σεξ με ζιγκολό ενώ εκείνος παρακολουθούσε, μεταξύ άλλων ισχυρισμών. Οι δικηγόροι του Diddy συμβιβάστηκαν εντός 24 ωρών, αλλά παραδέχθηκαν δημοσίως ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση.Ανάμεσα στις πολλές μακροχρόνιες διαμάχες του 50 Cent, η ακανθώδης σχέση του με τον Diddy ξεχωρίζει για τη διάρκειά της. Ο 50 Cent έχει καταγγείλει τον Diddy για την ενίσχυση της δικής του καριέρας χρησιμοποιώντας το όνομα του εκλιπόντος συνεργάτη του Biggie Smalls, έχει εκφράσει αμφιβολίες για τη σεξουαλικότητα του Diddy και έχει υπονοήσει ακόμη και ότι ο ράπερ ξέρει ποιος πυροβόλησε τον Biggie αλλά φοβάται να πάρει εκδίκηση.: Shutterstock