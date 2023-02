Λέττα Κάππα: Η πρώτη τρανς πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κλείσιμο

Η πρώτη ανάμνηση της Λέττας στο σπίτι της στον Πειραιά ήταν μουσική. Από μικρή χόρευε και τραγουδούσε. Αν η ζωή της ήταν τραγούδι, θα ήταν το «Un año de amor» της Λουθ Καζάλ, αν και δεν θεωρεί τον εαυτό της αλμοδοβαρική φυσιογνωμία. Το αγαπημένο της ρεπερτόριο είναι το έντεχνο λαϊκό. Αγαπά την Αλεξίου, τη Βιτάλη, τη Μαρινέλλα. Οι μεγάλες ερμηνεύτριες, αυτό που θέλει και η ίδια να γίνει. «Στα πέντε μου χρόνια, θυμάμαι, είχαν οι γονείς μου ένα πικάπ. Είχα λιώσει τον δίσκο της Ραφαέλα Καρά. Τραγουδούσα τα τραγούδια και έκανα όλο το σόου στο σαλόνι. Η μητέρα μου έβαζε τις φίλες της στον καναπέ και εγώ έστηνα τις πρώτες μου παραστάσεις», λέει η Λέττα γελώντας. Η μητέρα άκουγε μουσική στο σπίτι, αν και ήταν αυστηρή, ο πατέρας ναυτικός δεν της χαλούσε ποτέ χατίρι.Ηθελε εκείνη και η αδελφή της να είναι καλές μαθήτριες, γι’ αυτό φοίτησαν σε ιδιωτικό γαλλικό σχολείο. Η επιτομή του τρίπτυχου «γαλλικά, πιάνο και μπαλέτο». «Εμένα μου άρεσαν πάντα το θέατρο, η μουσική και ο χορός. Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο εκτός από αυτά. Πάντα έτρεχα πίσω από τις νότες. Ηθελα να σπουδάσω τραγούδι, όχι απλά να μάθω. Δεν θα έβγαινα ποτέ να τραγουδήσω χωρίς να μου πει κάποιος ειδικός αν όντως αξίζω. Ετσι μπήκα στο Ωδείο Αθηνών και παρέα με τις δασκάλες μου, Δόμνα Κουντούρη και Φλώρα Χερουβείμ, έλαβα όλες τις γνώσεις και τη μουσική κατάρτιση που επιθυμούσα. Αυτές φταίνε για όλα τα καλά που μου συμβαίνουν τώρα και τις ευχαριστώ καθημερινά», αναφέρει.Μετά τις σπουδές της, η Λέττα ξεκίνησε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναυλίες λυρικού τραγουδιού αλλά και εμφανίσεις σε μπουζούκια της επαρχίας. «Ολοι κάπως πρέπει να ζήσουν, έτσι έκανα και εγώ. Ολα αυτά είναι μια περιπέτεια και ένα ταξίδι που δεν μετανιώνω, όλες αυτές οι εμπειρίες με έφεραν στο σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, είμαι στη Λυρική και κάνω αυτό που αγαπώ, αν και στα μπουζούκια το ίδιο έκανα. Παντού με οντισιόν πήρα τη δουλειά και είμαι περήφανη για αυτό», διευκρινίζει. Πώς ένιωσε όμως όταν έμαθε ότι πήρε τον ρόλο; «Χαρά και τρόμο μαζί στην ίδια ποσότητα. Οι φίλοι μου πανηγύριζαν, ενώ εγώ ήμουν εμβρόντητη. Πήρα τη δασκάλα μου κατευθείαν», θυμάται.Μια διαφορετική προοπτική, ένας διαφορετικός ρόλος, διαφορετικότητα. Τι είναι πια αυτή η διαφορετικότητα και γίνονται τόσες σταυροφορίες στο όνομά της; «Δες τις γυναίκες παγκοσμίως. Λεσβίες, τρανς, στρέιτ. Λίγα τραβάνε; Δεν υπάρχει διαφορετικότητα στη βία ή στην κακία. Αν κάποιος αποφασίσει να σου κάνει κακό, θα σου το κάνει. Δεν έχει νόημα, απλά ζήσε τη ζωή σου. Εγώ επιλέγω την αγάπη και πορεύομαι με αυτήν».Εχει ξεκινήσει να πηγαίνει προς το καμαρίνι της, όταν της φωνάζω την τελευταία ερώτηση πίσω από την κουίντα: «Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες εσύ στη Στρέλλα, αν την είχες απέναντί σου;». «Το “I am what I am” της Σίρλεϊ Μπάσεϊ», μου λέει αβίαστα. «I am what I am - I am my own special creation» τραγουδάει και χάνεται πίσω από την ορχήστρα.INFO: Η όπερα δωματίου «Στρέλλα» έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εως και τις 12/02.