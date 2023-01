Το « Last of Us » αναμένεται να απασχολήσει για καιρό κοινό, κριτικούς και ΜΜΕ, αφού από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Πέδρο Πασκάλ «έκλεψε» ξανά την παράσταση με την ερμηνεία του ως Τζόελ.

Ο Χιλιανής καταγωγής ηθοποιός δεν είναι άγνωστος στο τηλεοπτικό κοινό, αφού έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλα πρότζεκτ, με πιο δημοφιλές το «Narcos».

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπου συμμετέχει, ο Πασκάλ έχει κατακτήσει ένα ρεκόρ, που έχει συζητηθεί πολύ στα media.

🔔 | Pedro Pascal has never starred in a show rated under 89% on Rotten Tomatoes https://t.co/WCSbMfdbti pic.twitter.com/mckyltJ1rU — LADbible News (@LADbibleUKNews) January 18, 2023

Κατά τη βαθμολογία των σειρών που έχει λάβει μέρος στο Rotten Tomatoes, ο 47χρονος ηθοποιός, φαίνεται να έχει παίξει μόνο σε επιτυχημένες παραγωγές.

Αυτό, διότι σε καμία σειρά του, όπου είναι ο πρωταγωνιστής, δεν έχει λάβει κάτω από 89% βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, με το όριο αυτό να ανήκει στο Game of Thrones, που συμμετείχε για 7 επεισόδια στην 4η σεζόν, αλλά και στο Narcos με την ίδια βαθμολογία.

Το The Last of Us των διθυραμβικών κριτικών έχει βαθμολογία μέσο όρο 99% στο Tomatometer, ενώ το The Mandalorian όπου επίσης παίζει ως πρωταγωνιστής έχει σκορ 93%.





«Σάρωσε» η σειρά



Το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «The Last of Us» δόθηκε στη δημοσιότητα και οι αντιδράσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.



Το βιντεοπαιχνίδι που είχε κατακτήσει όλο το κόσμο με πάνω 17.000.000 πωλήσεις και είχε κερδίσει πολύ θετικά σχόλια για τη συγκλονιστική ιστορία του, μετατράπηκε σε μια πανάκριβη σειρά, καθώς το κάθε επεισόδιο στοιχίζει 10 εκ. δολάρια, με ζόμπι και μια ιδιαίτερη ιστορία πατρικής αγάπης.



Η τηλεοπτική σειρά έγινε αμέσως κεντρικό θέμα συζήτησης στα social media με το πλήθος να θαυμάζει τους ηθοποιούς και την πλοκή. Μάλιστα ξεπέρασε ακόμα και το NFL στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε η πρώτη τάση στο Twitter.



Δείτε το τρέιλερ