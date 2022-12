Ο Μέσι σπάει τα τηλεοπτικά κοντέρ και η Ιωάννα Μαλέσκου διχάζει

Αν είσαι προοδευτικός ή συντηρητικός διόλου αφορά το τηλεοπτικό κοινό. Την ζωή σου αφορά και μόνο. Και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά μέτρο σύγκρισης αισθητικής και ποιότητας για τις ζωές των άλλων. Η Μαρια Σολωμού , όπως κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία, να ζει όπως γουστάρει και λογαριασμό να μην δίνει. Προχωράμε, που λέει και ο Ουγγαρέζος.

Σε όλο αυτόν τον τηλεοπτικό ορυμαγδό, όπου όλοι απαντάμε σε όλους, η μία εκπομπή σχολιάζει την άλλη, οι πανελίστες δικάζουν τους συνεντευξιαζόμενους τους οποίους στη συνέχεια θα δικάσουν όλες οι εκπομπές και που πάνω στις απαντήσεις θα κληθούν να τοποθετηθούν συμπέθεροι και μπατζανάκηδες, κάποιος πρέπει να σηκωθεί και να φωνάξει: ΦΤΑΝΕΙ. Το παραξηλώσαμε φέτος.

Αυτός ο συναρπαστικός τελικός του Μουντιάλ που προβλήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1 καθήλωσε 3.442.810 τηλεθεατές για έστω και 1’ στο σύνολο κοινού. Η μάχη Αργεντινής – Γαλλίας, μαζί με την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, σημείωσε 64,5% κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το 70,1% των ανδρών ηλικίας 18-54 έδωσαν το «παρών» στο ματς. Αμείωτο, όμως, ήταν το ενδιαφέρον και του γυναικείου κοινού για τον Τελικό, με τις γυναίκες 45-54 να φτάνουν το 60,8%. Στη διαδικασία των πέναλτι, η τηλεθέαση άγγιξε το 71,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ χτύπησε κόκκινο με 81,7% στους άνδρες 18-24! Μέσι και ξερό ψωμί. Αντε και στα επόμενα.

Η κλήρωση για τα εβδομήντα μέλη που θα μετέχουν για πρώτη φορά στην Επιτροπή Κοινού της Eurovision ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και η ακρόαση των υποψήφιων τραγουδιών για τον 67ο Διαγωνισμό θα γίνει στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα. Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, μέσα σε μόλις ένα διήμερο, δέχθηκε συνολικά 2.982 συμμετοχές.

Είτε είναι είτε δεν είναι στην τηλεόραση, η Ιωάννα Μαλέσκου θα συζητιέται. Μια συνέντευξη έδωσε, στον Χάρη Λεμπιδάκη, όπου επί της ουσίας δεν είπε και πολλά αλλά μάλλον ήταν αρκετά για να πάρουν φωτιά όλες οι εκπομπές, οι οποίες ούτως ή άλλως πάντα την σχολίαζαν. Θυμάμαι λοιπόν μία φοβερή φράση που είχε πει η Λιάνα Κανέλλη. «Εγώ, αγάπη μου όπου πάω καλεσμένη κάνω φοβερά νούμερα. Ως παρουσιάστρια δεν κάνω…».

Το late night show “Ελεος», των Ηλία Ψινάκη και Αννίτας Πάνια θα το δούμε στο Mega το 2023. Είναι αυτό που λέμε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

Το «Just the two of us» δεν κουνιέται από τον Alpha. Εκεί είναι και εκεί θα μείνει.