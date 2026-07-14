Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό ψυχολογικό μυθιστόρημα - θρίλερ της Σόνιας Σαουλίδου «Το αμάρτημα της κυρίας Ρέμικ»

«Η ιστορία των ηρώων μου αποτελεί ένα αποτύπωμα της δικής μου ψυχής. Γιατί η συγγραφή είναι πάνω απ' όλα μια προστατευμένη εξομολόγηση». Με αυτή τη φράση η Σόνια Σαουλίδου συνοψίζει το τι σημαίνει το γράψιμο για εκείνην. Ελληνίδα, αλλά με μια περιπέτεια ζωής που την οδήγησε από τη Θεσσαλονίκη στις ΗΠΑ και ξανά πίσω στην πατρίδα, στα βιβλία της η Σαουλίδου δεν αφηγείται απλώς ιστορίες. Δημιουργεί ολόκληρους κόσμους, όπου το υπερφυσικό, το εξωπραγματικό και απίστευτο, συνυπάρχει με αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή οποιουδήποτε.Στο «Αμάρτημα της κυρίας Ρέμικ», η Σόνια Σαουλίδου αναμιγνύει όνειρα και εφιάλτες από την παιδική της ηλικία, τοποθετώντας τη δράση σε ένα συντηρητικό δημοτικό σχολείο, κάπου στην Αμερική. Όπως θα καταλάβει ο αναγνώστης ήδη από τις πρώτες σελίδες, πρόκειται για ένα αστυνομικό-ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο μυστήριο. Μικρό δείγμα: «Η κυρία Ρέμικ, η μοναχική γεροντοκόρη με το δύσκολο οικογενειακό παρελθόν (που ευτυχώς είχε αποκρύψει καλά), έκανε πάντα τα πιο πρωτότυπα δώρα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τη μέρα εκείνη όλες οι δασκάλες στόλιζαν με καρδούλες και ζωγραφιές των παιδιών τις αίθουσες διδασκαλίας, η τάξη όμως της κυρίας Ρέμικ έμοιαζε με υπερπαραγωγή της Ντίσνεϊ. Πίσω απ' την πλάτη της γινόταν πλάκα, ότι δηλαδή, όσο της έλειπε ο έρωτας, τόσο πιο φορτωμένη ήταν η αίθουσά της με διακοσμητικές καρδούλες, αλλά οι πλάκες ήταν χωρίς την παραμικρή δόση κακίας. Στη γιορτή για την έναρξη της καινούργιας χρονιάς, γονείς και παιδιά χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι και οι κραυγές της 28χρονης Κολομβιανής καθαρίστριας Ντανιέλα Μορένο από την αποθήκη του γυμναστηρίου ακούστηκαν μόνο όταν τα χειροκροτήματα σίγησαν. Ο ήχος ήταν σπαρακτικός, απόκοσμος. Για μια στιγμή, λες και πάγωσαν όλοι. Για μια στιγμή όλων τα βλέφαρα ορθάνοιχτα, οι ματιές γεμάτες τρόμο κι απορία, η ανάσα κομμένη. Να ήταν κάποιος οπλοφόρος σαν τους τρελούς που σπέρνουν το θάνατο;Ούτε το πιο ευφάνταστο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει πως ένα τεράστιο κακό χωράει σε μια τοσοδούλα στιγμή».Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό βιβλίο «Το αμάρτημα της κυρίας Ρέμικ» της Σόνιας Σαουλίδου είναι στο ΘΕΜΑ.