Κάποιοι παρακαλούν να μην βρεθούν οι δολοφόνοι της Marfin, δεν με τρομάζει το cancel, απαντά ο Αθερίδης στην κριτική μετά τα εύσημα στον Χρυσοχοΐδη



Τα εύσημα του Αθερίδη στον Χρυσοχοΐδη

Εύσημα στον

για τη δημιουργία του

με αφορμή

έδωσε ο ηθοποιός

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Με αφορμή, όπως είπε, «την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, «όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το Ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια και έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και

».

«Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω» κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Δηλώνοντας, τέλος, την διάθεσή του «όποτε μας χρειαστείς γιατί έχει χαθεί η μπάλα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη «αγαπητέ Μιχάλη σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη».

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία! Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι. Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.Ο Χρυσοχοΐδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος. Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν. Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην.Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε! Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι! (Δεν θ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου. Κάντε το στον δικό σας).