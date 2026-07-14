Ματ Ντέιμον: Η «Οδύσσεια» εμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με ταινία
Ματ Ντέιμον: Η «Οδύσσεια» εμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με ταινία
Μιλώντας για το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δηλώνει πως βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής του
Στη μεγάλη οθόνη, ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πιο επική ταινία της καριέρας του, την «Οδύσσεια», την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν που αφηγείται το ομηρικό έπος. Για εκείνον, η συμμετοχή του στο 13ο φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη αποτέλεσε κυρίως μια αποστολή.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τοποθεσίες στην Ισλανδία, το Μαρόκο, την Ιταλία, τη Σκωτία και την Ελλάδα, με τη χρήση καμερών IMAX. «Έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με ταινία», λέει στο περιοδικό PEOPLE ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος απέκτησε ένα εξαιρετικά γυμνασμένο σώμα για να υποδυθεί τον Οδυσσέα.
Μακριά από τα γυρίσματα, ο ηθοποιός, ο οποίος ζει στο Μπρούκλιν και έχει τέσσερις κόρες με την 50χρονη σύζυγό του, Λουτσιάνα, την 27χρονη Αλέξια, την 20χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη 15χρονη Στέλα, απαριθμεί τις προτεραιότητες αυτής της περιόδου της ζωής του: τα καλλιτεχνικά πρότζεκτ που τον παθιάζουν, τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Water.org και την αξιοποίηση των τελευταίων χρόνων κατά τους οποίους κάποια από τα παιδιά του εξακολουθούν να ζουν στο σπίτι.
Ο ηθοποιός αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής του, καθώς πλησιάζουν τα χρόνια κατά τα οποία το οικογενειακό σπίτι θα αδειάσει από τα παιδιά. «Έχοντας δύο μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ήδη φύγει από το σπίτι και γνωρίζοντας πόσο γρήγορα περνούν αυτά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να ζούμε συνειδητά και να κρατήσουμε όσα μπορούμε», δηλώνει.
Η οικογένεια του Ντέιμον τον επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της «Οδύσσειας», της τρίτης συνεργασίας του ηθοποιού με τον Νόλαν μετά το «Interstellar» του 2014 και το «Oppenheimer» του 2023.
Κατά τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη των εμβληματικών τεράτων του Ομήρου, από τον Κύκλωπα μέχρι τις Σειρήνες, ο ηθοποιός βρέθηκε άλλοτε αντιμέτωπος με τεχνητή βροχή που εκτοξευόταν πάνω του από «δύο κινητήρες αεριωθούμενων, σαν εκείνους ενός Boeing 737», και άλλοτε κλεισμένος μέσα σε έναν τεράστιο Δούρειο Ίππο.
Υπάρχει άραγε κάποια φοβία που του έχει απομείνει; «Αντιμετώπισα πολλές από αυτές σε αυτή την ταινία, σίγουρα», απαντά γελώντας. «Η κλειστοφοβία ήταν μία από αυτές, αλλά ελπίζω ότι πλέον την έχω ξεπεράσει».
Σε αυτή τη φάση της ζωής του, «προσπαθώ απλώς να σκέφτομαι τι μπορώ να ελέγξω και τι όχι», λέει ο Ντέιμον. «Αντί να τα βάζω με τους θεούς για πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω, προσπαθώ να είμαι σχολαστικός και συνειδητοποιημένος σε σχέση με όσα μπορώ να επηρεάσω και να αποδέχομαι όσα δεν μπορώ», προσθέτει.
Όπως αναφέρει, αυτή η στάση τού έχει προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας. «Νομίζω ότι όταν ξεκινάς ως ηθοποιός πρέπει να αισθάνεσαι κάπως έτσι, επειδή οι πιθανότητες είναι τόσο πολύ εναντίον σου. Χρειάζεται να έχεις αυτή τη νοοτροπία του ανθρώπου που αψηφά τους θεούς για να μπεις σε αυτή τη ζωή, επειδή μοιάζει λίγο με τη ζωή του τσίρκου και δεν είναι ένας φυσιολογικός δρόμος», εξομολογείται.
«Όμως, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, αισθάνομαι πολύ πιο συμφιλιωμένος και ήρεμος», τονίζει.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τοποθεσίες στην Ισλανδία, το Μαρόκο, την Ιταλία, τη Σκωτία και την Ελλάδα, με τη χρήση καμερών IMAX. «Έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με ταινία», λέει στο περιοδικό PEOPLE ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος απέκτησε ένα εξαιρετικά γυμνασμένο σώμα για να υποδυθεί τον Οδυσσέα.
Μακριά από τα γυρίσματα, ο ηθοποιός, ο οποίος ζει στο Μπρούκλιν και έχει τέσσερις κόρες με την 50χρονη σύζυγό του, Λουτσιάνα, την 27χρονη Αλέξια, την 20χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη 15χρονη Στέλα, απαριθμεί τις προτεραιότητες αυτής της περιόδου της ζωής του: τα καλλιτεχνικά πρότζεκτ που τον παθιάζουν, τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Water.org και την αξιοποίηση των τελευταίων χρόνων κατά τους οποίους κάποια από τα παιδιά του εξακολουθούν να ζουν στο σπίτι.
Ο ηθοποιός αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής του, καθώς πλησιάζουν τα χρόνια κατά τα οποία το οικογενειακό σπίτι θα αδειάσει από τα παιδιά. «Έχοντας δύο μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ήδη φύγει από το σπίτι και γνωρίζοντας πόσο γρήγορα περνούν αυτά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να ζούμε συνειδητά και να κρατήσουμε όσα μπορούμε», δηλώνει.
Matt Damon Says He’s in a ‘New Phase of Life’ as the Dad of 4 Opens Up About His ‘Incredible Journey’ (Exclusive) https://t.co/9kaPaCWTqg— People (@people) July 14, 2026
Κατά τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη των εμβληματικών τεράτων του Ομήρου, από τον Κύκλωπα μέχρι τις Σειρήνες, ο ηθοποιός βρέθηκε άλλοτε αντιμέτωπος με τεχνητή βροχή που εκτοξευόταν πάνω του από «δύο κινητήρες αεριωθούμενων, σαν εκείνους ενός Boeing 737», και άλλοτε κλεισμένος μέσα σε έναν τεράστιο Δούρειο Ίππο.
Υπάρχει άραγε κάποια φοβία που του έχει απομείνει; «Αντιμετώπισα πολλές από αυτές σε αυτή την ταινία, σίγουρα», απαντά γελώντας. «Η κλειστοφοβία ήταν μία από αυτές, αλλά ελπίζω ότι πλέον την έχω ξεπεράσει».
Σε αυτή τη φάση της ζωής του, «προσπαθώ απλώς να σκέφτομαι τι μπορώ να ελέγξω και τι όχι», λέει ο Ντέιμον. «Αντί να τα βάζω με τους θεούς για πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω, προσπαθώ να είμαι σχολαστικός και συνειδητοποιημένος σε σχέση με όσα μπορώ να επηρεάσω και να αποδέχομαι όσα δεν μπορώ», προσθέτει.
Όπως αναφέρει, αυτή η στάση τού έχει προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας. «Νομίζω ότι όταν ξεκινάς ως ηθοποιός πρέπει να αισθάνεσαι κάπως έτσι, επειδή οι πιθανότητες είναι τόσο πολύ εναντίον σου. Χρειάζεται να έχεις αυτή τη νοοτροπία του ανθρώπου που αψηφά τους θεούς για να μπεις σε αυτή τη ζωή, επειδή μοιάζει λίγο με τη ζωή του τσίρκου και δεν είναι ένας φυσιολογικός δρόμος», εξομολογείται.
«Όμως, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, αισθάνομαι πολύ πιο συμφιλιωμένος και ήρεμος», τονίζει.
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