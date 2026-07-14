Ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους μικρή
Ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους μικρή
Οικογένεια, έγραψε ο τραγουδιστής
Μία φωτογραφία από το παρελθόν με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους, Κόνι δημοσίευσε ο Λευτέρης Πανταζής.
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο η κόρη του εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία. Το πρώην ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στην εικόνα ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά φαίνεται να χαιρετούν προς την κάμερα.
Στην ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Τρίτη 14 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημείωσε «οικογένεια» προσθέτοντας τέσσερις κόκκινες καρδιές.
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το 1991 την κόρη του. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Κόνι Μεταξά, τον Αύγουστο στο «OK!», είχε πει για τον χωρισμό των γονιών της: «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία».
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο η κόρη του εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία. Το πρώην ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στην εικόνα ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά φαίνεται να χαιρετούν προς την κάμερα.
Στην ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Τρίτη 14 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημείωσε «οικογένεια» προσθέτοντας τέσσερις κόκκινες καρδιές.
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το 1991 την κόρη του. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Κόνι Μεταξά, τον Αύγουστο στο «OK!», είχε πει για τον χωρισμό των γονιών της: «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία».
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