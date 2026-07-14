Ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους μικρή
GALA
Λευτέρης Πανταζής Κόνι Μεταξά Ζώζα Μεταξά

Ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους μικρή

Οικογένεια, έγραψε ο τραγουδιστής

Ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε φωτογραφία με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους μικρή
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Μία φωτογραφία από το παρελθόν με τη Ζώζα Μεταξά και την κόρη τους, Κόνι δημοσίευσε ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο η κόρη του εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία. Το πρώην ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στην εικόνα ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά φαίνεται να χαιρετούν προς την κάμερα.

Στην ανάρτηση που έκανε ο τραγουδιστής την Τρίτη 14 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημείωσε  «οικογένεια» προσθέτοντας τέσσερις κόκκινες καρδιές.

Δείτε την ανάρτησή του


Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το 1991 την κόρη του. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Κόνι Μεταξά, τον Αύγουστο στο «OK!», είχε πει για τον χωρισμό των γονιών της: «Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία».
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης