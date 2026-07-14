Η Αντέλ απαθανατίστηκε σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία, δείτε φωτογραφίες
Η Αντέλ απαθανατίστηκε σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια εθεάθη μαζί με τον Τομ Φορντ
Σε πολυτελές γιοτ στη Σαρδηνία απαθανατίστηκαν η Αντέλ να χαλαρώνει.
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές να περάσει στιγμές μαζί με τον Τομ Φορντ σε θαλαμηγό. Στις φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στη Σαρδηνία, η Αντέλ εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο οι στιγμιότυπο η τραγουδίστρια και ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης φαίνεται να συνομιλούν.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Cry to Heaven», την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Τομ Φορντ. Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αν Ράις, που κυκλοφόρησε το 1982, και τοποθετείται στην Ιταλία του 18ου αιώνα.
Φωτογραφίες: CIAO PIX / LA FATA / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές να περάσει στιγμές μαζί με τον Τομ Φορντ σε θαλαμηγό. Στις φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στη Σαρδηνία, η Αντέλ εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο οι στιγμιότυπο η τραγουδίστρια και ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης φαίνεται να συνομιλούν.
Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Cry to Heaven», την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Τομ Φορντ. Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Αν Ράις, που κυκλοφόρησε το 1982, και τοποθετείται στην Ιταλία του 18ου αιώνα.
Φωτογραφίες: CIAO PIX / LA FATA / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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