Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τα γενέθλια στις Μαλδίβες και η έκπληξη του συντρόφου της στην παραλία
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Δήμητρα Αλεξανδράκη Γενέθλια Μαλδίβες σύντροφος

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τα γενέθλια στις Μαλδίβες και η έκπληξη του συντρόφου της στην παραλία

Το μοντέλο έκλεισε τα 36 και τα γιόρτασε με τον σύντροφό της

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τα γενέθλια στις Μαλδίβες και η έκπληξη του συντρόφου της στην παραλία
Ιωάννα Μαρίνου
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Στις Μαλδίβες γιόρτασε τα γενέθλιά της η Δήμητρα Αλεξανδράκη μαζί με τον σύντροφό της, σε ένα σκηνικό που στήθηκε αποκλειστικά για εκείνη στη θάλασσα.

Το μοντέλο έκλεισε τα 36 και μέσα από βίντεο που ανάρτησε την Τρίτη 14 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε το σημείο στη θάλασσα, όπου πέρασε στιγμές με τον σύντροφό της. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εμφανίστηκε με ένα μαύρο καφτάνι να περπατάει στην άμμο, ενώ στην παραλία υπήρχε φωτισμός και μία επιγραφή με το μήνυμα «χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου, Δήμητρα». Στη συνέχεια, ένα πρόσωπο της έδωσε μία κόκκινη ανθοδέσμη, ενώ αμέσως μετά η Δήμητρα Αλεξανδράκη άνοιξε ένα μπουκάλι σαμπάνιας.  Από το βίντεο δεν έλειπε και στιγμιότυπο με την τούρτα της, με το μοντέλο να χαμογελάει καθ' όλη τη διάρκεια του κλιπ.

Αναφερόμενη στα γενέθλιά της και σε όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κεφάλαιο 36. Περισσότερη γαλήνη. Περισσότερος σκοπός. Περισσότερη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ για κάθε μάθημα, κάθε ευλογία και κάθε νέα αρχή. Στην υγειά των νέων ονείρων και των αξέχαστων αναμνήσεων».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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