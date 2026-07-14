Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε ελεύθερη πτώση: Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου, έγραψε
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Ιωάννα Παλιοσπύρου ελεύθερη πτώση

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε ελεύθερη πτώση: Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου, έγραψε

«Εκεί αρχίζει πραγματικά η ελευθερία», πρόσθεσε και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή στο Instagram

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε ελεύθερη πτώση: Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
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Ελεύθερη πτώση έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου και μοιράστηκε τη στιγμή με τους ακόλουθούς της στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, αποφάσισε να αφήσει πίσω τους φόβους της και να ζήσει το όνειρό της. «Πάμε να το ξανακάνουμε τώρα», ακούγεται να λέει στο βίντεο μετά την πτώση. «Ήταν φανταστικά», πρόσθεσε μεταξύ άλλων για την εμπειρία της.

Στη λεζάντα η Ιωάννα Παλιοσπύρου πρόσθεσε: «Τα πιο όμορφα πράγματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του φόβου. Η αληθινή ζωή ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να μην αφήσεις τον φόβο να πάρει τις αποφάσεις για σένα. Τα όνειρά σου αξίζουν περισσότερο από τον φόβο σου. Και εκεί αρχίζει πραγματικά η ελευθερία».

Δείτε το βίντεο


Νωρίτερα, η ίδια ανέβασε στο προφίλ της φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Αντίπαρο όπου πόζαρε με μαγιό, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Πολυτέλεια δεν είναι τα ακριβά αντικείμενα. Είναι να νιώθεις ξανά ελεύθερος μέσα στο σώμα και στην ψυχή σου», ενώ ρώτησε και τους followers της: «Ποιο μέρος σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ελεύθερος;».

Ιωάννα Μαρίνου
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