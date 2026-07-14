Η Νικόλ Κίντμαν αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Γνωριστήκαμε όταν ήμουν 18, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή
Η Νικόλ Κίντμαν αποχαιρετά τον Σαμ Νιλ: Γνωριστήκαμε όταν ήμουν 18, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή
Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στο ψυχολογικό θρίλερ «Dead Calm» (1989)
Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Σαμ Νιλ, η Νικόλ Κίντμαν τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική δήλωση, αναφερόμενη στη γνωριμία τους, όταν εκείνη ήταν 18 ετών, αλλά και στη φιλία τους, που όπως είπε, κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ο θάνατος του ηθοποιού ηλικία 78 ετών προκάλεσε συγκίνηση στον κινηματογραφικό κόσμο, με συνεργάτες και φίλους του να μοιράζονται αναμνήσεις από τη συνεργασία τους μαζί του, ενώ πολλοί αναφέρθηκαν στο ταλέντο του, αλλά και στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.
Η Κίντμαν, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Νεοζηλανδό ηθοποιό στο ψυχολογικό θρίλερ «Dead Calm» (1989) του Φίλιπ Νόις, τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική δήλωση στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald. «Ο Σαμ ήταν ένας από τους σπουδαίους... Ένας άνθρωπος που ήταν χαρά να βρίσκεται κανείς δίπλα του. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν μόλις 18 ετών, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ήταν γοητευτικός, ευγενικός, αστείος και ευφυής. Θα μας λείψει απίστευτα και η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με την οικογένειά του να κάνει λόγο για έναν «αιφνίδιο και απροσδόκητο» θάνατο.
Η δημοσιογράφος του ABC, Λόρα Τινγκλ, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Σαμ Νιλ από το 2018 έως το 2021, μίλησε στο ABC Radio Sydney για την κατάσταση της υγείας του το τελευταίο διάστημα. Όπως ανέφερε, ο οργανισμός του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του αίματος.
«Το ταλαιπωρημένο του σώμα είχε απλώς εξαντληθεί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει πολλές χημειοθεραπείες και πολλές ανοσοθεραπείες και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχτηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».
Ο Νιλ είχε αποκαλύψει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με λέμφωμα Non-Hodgkin σταδίου 3 το 2022, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Jurassic World Dominion». Μετά από μια μακρά περίοδο θεραπειών, είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι ο καρκίνος του βρισκόταν σε ύφεση, δηλώνοντας πως ήταν «πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που αυτό μπορεί να συμβεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο θάνατος του ηθοποιού ηλικία 78 ετών προκάλεσε συγκίνηση στον κινηματογραφικό κόσμο, με συνεργάτες και φίλους του να μοιράζονται αναμνήσεις από τη συνεργασία τους μαζί του, ενώ πολλοί αναφέρθηκαν στο ταλέντο του, αλλά και στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.
Η Κίντμαν, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Νεοζηλανδό ηθοποιό στο ψυχολογικό θρίλερ «Dead Calm» (1989) του Φίλιπ Νόις, τον αποχαιρέτισε με μια συγκινητική δήλωση στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald. «Ο Σαμ ήταν ένας από τους σπουδαίους... Ένας άνθρωπος που ήταν χαρά να βρίσκεται κανείς δίπλα του. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν μόλις 18 ετών, με πήρε υπό την προστασία του και μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Ήταν γοητευτικός, ευγενικός, αστείος και ευφυής. Θα μας λείψει απίστευτα και η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με την οικογένειά του να κάνει λόγο για έναν «αιφνίδιο και απροσδόκητο» θάνατο.
Η δημοσιογράφος του ABC, Λόρα Τινγκλ, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Σαμ Νιλ από το 2018 έως το 2021, μίλησε στο ABC Radio Sydney για την κατάσταση της υγείας του το τελευταίο διάστημα. Όπως ανέφερε, ο οργανισμός του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του αίματος.
«Το ταλαιπωρημένο του σώμα είχε απλώς εξαντληθεί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει πολλές χημειοθεραπείες και πολλές ανοσοθεραπείες και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχτηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».
Ο Νιλ είχε αποκαλύψει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με λέμφωμα Non-Hodgkin σταδίου 3 το 2022, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Jurassic World Dominion». Μετά από μια μακρά περίοδο θεραπειών, είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι ο καρκίνος του βρισκόταν σε ύφεση, δηλώνοντας πως ήταν «πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που αυτό μπορεί να συμβεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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