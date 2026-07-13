Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, για τη συνάντηση των 37 κρατών για την Ουκρανία - Παρών ο Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων

Οι εργασίες της συνόδου φιλοξενούνται στο ιστορικό συγκρότημα των Απομάχων (Hôtel des Invalides) στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των συμμετεχόντων ηγετών.Την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, η παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης θα αποκτήσει έντονο ευρωπαϊκό συμβολισμό, καθώς στην κεφαλή της θα βρεθούν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής στάσης απέναντι στις εξελίξεις του πολέμου. Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.