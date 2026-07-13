Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, για τη συνάντηση των 37 κρατών για την Ουκρανία - Παρών ο Ζελένσκι
Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, για τη συνάντηση των 37 κρατών για την Ουκρανία - Παρών ο Ζελένσκι
Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία η αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω ενός νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων και η προετοιμασία του πλαισίου ασφαλείας που θα συνοδεύσει μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία
Στο Παρίσι πραγματοποιείται σήμερα η σύνοδος των 37 χωρών που συμμετέχουν στον συνασπισμό στήριξης της Ουκρανίας, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες της συνάντησης μαζί με δεκάδες Ευρωπαίους και μη ηγέτες.
Στη σύνοδο συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ το «παρών» δίνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.
Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα Ouest-France, η σύνοδος αυτή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ουκρανικό, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, «ιδιαίτερα όσον αφορά την αεράμυνα» κατά των ρωσικών βομβαρδισμών· την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα με «ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων· την «προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω επιθετικότητας».
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Οι ηγέτες θα επικεντρωθούν επίσης στη συνεργασία στην «αεροάμυνα και την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης παραγωγής όπλων στην Ουκρανία, ανέφεραν κύκλοι του Ελιζέ.
Οι εργασίες της συνόδου φιλοξενούνται στο ιστορικό Μέγαρο των Απομάχων (Hôtel des Invalides) στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.
Στη σύνοδο συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ το «παρών» δίνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.
Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα Ouest-France, η σύνοδος αυτή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ουκρανικό, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, «ιδιαίτερα όσον αφορά την αεράμυνα» κατά των ρωσικών βομβαρδισμών· την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα με «ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων· την «προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω επιθετικότητας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι ηγέτες θα επικεντρωθούν επίσης στη συνεργασία στην «αεροάμυνα και την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης παραγωγής όπλων στην Ουκρανία, ανέφεραν κύκλοι του Ελιζέ.
Οι εργασίες της συνόδου φιλοξενούνται στο ιστορικό Μέγαρο των Απομάχων (Hôtel des Invalides) στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.
Οι εργασίες της συνόδου φιλοξενούνται στο ιστορικό συγκρότημα των Απομάχων (Hôtel des Invalides) στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των συμμετεχόντων ηγετών.
Την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, η παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης θα αποκτήσει έντονο ευρωπαϊκό συμβολισμό, καθώς στην κεφαλή της θα βρεθούν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής στάσης απέναντι στις εξελίξεις του πολέμου. Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
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