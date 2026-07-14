Η Αν Χάθαγουεϊ εξομολογήθηκε πως εξεπλάγη με την τρίτη της εγκυμοσύνη
Η Αν Χάθαγουεϊ εξομολογήθηκε πως εξεπλάγη με την τρίτη της εγκυμοσύνη
Εγώ και ο σύζυγός μου μείναμε τόσο έκπληκτοι που πέτυχε, είπε η ηθοποιός
Έκπληκτοι έμειναν η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, από την εγκυμοσύνη της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί, ενώ είχε ανακοινώσει τα χαρμόσυνα νέα μέσα από ένα βίντεο στο Instagram.
Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», και διευκρίνισε ότι η ίδια και ο 45χρονος σχεδιαστής κοσμημάτων ήξεραν τι έκαναν όταν συνέλαβαν το τρίτο τους παιδί. «Μείναμε τόσο έκπληκτοι που πέτυχε», είπε η πρωταγωνίστρια της «Οδύσσειας». «Ξέραμε τι κάναμε, αλλά εκπλαγήκαμε πολύ που εξελίχθηκε έτσι», τόνισε.
Όταν η Χάθαγουεϊ αστειεύτηκε λέγοντας ότι το παιδί που περιμένει είναι ένα «buzzer beater», δηλαδή μια επιτυχία κυριολεκτικά στην εκπνοή, ο παρουσιαστής Σεθ Μάγερς σχολίασε ενθουσιασμένος: «Αυτό είναι υπέροχο! Το προλάβατε ακριβώς πριν ακουστεί η κόρνα».
Ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, συνέχισε δίνοντάς της συμβουλές. Όπως είπε, «δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πέρα από το να παρακολουθείς», καθώς η γονεϊκότητα περνά από το στάδιο του απόλυτου φόβου σε κάτι που μοιάζει με «μια τηλεοπτική σειρά που παρακολουθείς μανιωδώς».
Η Αν Χάθαγουεϊ τότε απάντησε: «Αυτό είναι υπέροχο, γιατί λατρεύω το κανάλι που βλέπω αυτή τη στιγμή. Οπότε θα είναι απλώς περισσότερο από το ίδιο. Τέλεια, ένα νέο μέλος στο καστ».
Η είδηση ότι η Χάθαγουεϊ και ο Σούλμαν περιμένουν ακόμη ένα παιδί έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, όταν η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της κατά τη διάρκεια διακοπών στο Σεν Τροπέ. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός έκανε στη συνέχεια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Μωρό μου, είμαι δική σου».
Παρότι η Χάθαγουεϊ έκρυβε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» τον Ιούνιο, έκτοτε την προβάλλει με άνεση στις εμφανίσεις για την προώθηση της «Οδύσσειας». Η Χάθαγουεϊ και ο Σούλμαν, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2012, έχουν ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.
Το 2019, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει τα παιδιά της, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «πραγματικά επώδυνη και πολύ μοναχική, αλλά και γεμάτη αμφιβολίες για τον εαυτό της».
Όπως είχε δηλώσει τότε στο Associated Press, η απόκτηση παιδιών ήταν για εκείνη πιο περίπλοκη από το να «κουνήσεις ένα μαγικό ραβδί». «Μένεις έγκυος και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή είναι μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος. Όμως, για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, αυτή δεν είναι ακριβώς όλη η ιστορία. Ή είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας», είχε εξομολογηθεί.
Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», και διευκρίνισε ότι η ίδια και ο 45χρονος σχεδιαστής κοσμημάτων ήξεραν τι έκαναν όταν συνέλαβαν το τρίτο τους παιδί. «Μείναμε τόσο έκπληκτοι που πέτυχε», είπε η πρωταγωνίστρια της «Οδύσσειας». «Ξέραμε τι κάναμε, αλλά εκπλαγήκαμε πολύ που εξελίχθηκε έτσι», τόνισε.
Όταν η Χάθαγουεϊ αστειεύτηκε λέγοντας ότι το παιδί που περιμένει είναι ένα «buzzer beater», δηλαδή μια επιτυχία κυριολεκτικά στην εκπνοή, ο παρουσιαστής Σεθ Μάγερς σχολίασε ενθουσιασμένος: «Αυτό είναι υπέροχο! Το προλάβατε ακριβώς πριν ακουστεί η κόρνα».
Ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, συνέχισε δίνοντάς της συμβουλές. Όπως είπε, «δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πέρα από το να παρακολουθείς», καθώς η γονεϊκότητα περνά από το στάδιο του απόλυτου φόβου σε κάτι που μοιάζει με «μια τηλεοπτική σειρά που παρακολουθείς μανιωδώς».
Anne Hathaway, 43, reveals whether ‘buzzer beater’ pregnancy was planned https://t.co/MTAkMosQGr pic.twitter.com/0ukNDzNCFS— Page Six (@PageSix) July 14, 2026
Η είδηση ότι η Χάθαγουεϊ και ο Σούλμαν περιμένουν ακόμη ένα παιδί έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα, όταν η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της κατά τη διάρκεια διακοπών στο Σεν Τροπέ. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός έκανε στη συνέχεια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Μωρό μου, είμαι δική σου».
Παρότι η Χάθαγουεϊ έκρυβε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της περιοδείας προώθησης της ταινίας «The Devil Wears Prada 2» τον Ιούνιο, έκτοτε την προβάλλει με άνεση στις εμφανίσεις για την προώθηση της «Οδύσσειας». Η Χάθαγουεϊ και ο Σούλμαν, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2012, έχουν ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.
Το 2019, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει τα παιδιά της, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «πραγματικά επώδυνη και πολύ μοναχική, αλλά και γεμάτη αμφιβολίες για τον εαυτό της».
Όπως είχε δηλώσει τότε στο Associated Press, η απόκτηση παιδιών ήταν για εκείνη πιο περίπλοκη από το να «κουνήσεις ένα μαγικό ραβδί». «Μένεις έγκυος και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή είναι μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος. Όμως, για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, αυτή δεν είναι ακριβώς όλη η ιστορία. Ή είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας», είχε εξομολογηθεί.
Φωτογραφία: Shutterstock
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