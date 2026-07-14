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Παντρεύτηκε η ηθοποιός της σειράς «Μπαμπά Σ' αγαπώ» Ελένη Σακκά, δείτε φωτογραφίες
Παντρεύτηκε η ηθοποιός της σειράς «Μπαμπά Σ' αγαπώ» Ελένη Σακκά, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός έκανε τον γάμο της στην Άρτα
Παντρεύτηκε η ηθοποιός της σειράς «Μπαμπά Σ' αγαπώ» Ελένη Σακκά, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων της προσώπων.
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Θωμάς πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τον γάμο τους στην Άρτα, με φωτογραφίες που δημοσίευσαν καλεσμένοι τους στα social media να αποτυπώνουν την ευτυχία του ζευγαριού.
Η ηθοποιός, γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της «Μαίρης» στη σειρά «Μπαμπά Σ' αγαπώ», επέλεξε ένα λιτό, λευκό σατέν νυφικό. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση με μουσική και χορό, όπου οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους γιόρτασαν την έναρξη της κοινής τους πορείας.
Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Θωμάς πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου τον γάμο τους στην Άρτα, με φωτογραφίες που δημοσίευσαν καλεσμένοι τους στα social media να αποτυπώνουν την ευτυχία του ζευγαριού.
Η ηθοποιός, γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο της «Μαίρης» στη σειρά «Μπαμπά Σ' αγαπώ», επέλεξε ένα λιτό, λευκό σατέν νυφικό. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση με μουσική και χορό, όπου οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους γιόρτασαν την έναρξη της κοινής τους πορείας.
Δείτε φωτογραφίες
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