Γιώτα Τσιμπρικίδου για τα πρώτα γενέθλια με την κόρη της: Φέτος είναι η δική μου αναγέννηση

Η ραδιοφωνική παραγωγός έκλεισε την Τρίτη 14 Ιουλίου τα 46 και μέσα σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίστηκε αγκαλιά με την κόρη της. Σε μία από αυτές κρατούσε και ένα γλυκό με ένα αναμμένο κερί.

Τα πρώτα της γενέθλια με την κόρη της γιόρτασε η Γιώτα Τσιμπρικίδου , και μέσα από ένα μήνυμα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως «φέτος είναι η δική μου αναγέννηση».Αναφερόμενη στη γέννηση του παιδιού της πριν από περίπου δύο μήνες , αλλά και σε όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα η Γιώτα Τσιμπρικίδου σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «14 Ιουλίου, τα γενέθλια μου! Και φέτος είναι τα πρώτα μου, είναι η δική μου αναγέννηση με την κόρη μας στην αγκαλιά μου. Ευγνώμων για κάθε μάθημα της ζωής μέσα στον χρόνο που αφήνω πίσω μου και δυνατή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα. Σας ευχαριστώ για κάθε μία ευχή ξεχωριστά».