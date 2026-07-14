Ντέιβι Τσέις: Περιουσία ύψους 400.000 δολαρίων άφησε η Σαμάρα του «The Ring» που ήταν άστεγη πριν πεθάνει
Ντέιβι Τσέις: Περιουσία ύψους 400.000 δολαρίων άφησε η Σαμάρα του «The Ring» που ήταν άστεγη πριν πεθάνει
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου της 35χρονης ήταν το AIDS
Περιουσία που εκτιμάται ότι έφτανε περίπου στα 400.000 δολάρια, άφησε πίσω της η Σαμάρα του «The Ring», Ντέιβι Τσέις, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες της ζωής της ήταν άστεγη.
Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, τα οποία κατατέθηκαν στις 8 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, κάνουν λόγο πως η μητέρα της ηθοποιού ζήτησε από το δικαστήριο να οριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας της κόρης της, καθώς η εκλιπούσα δεν είχε συντάξει διαθήκη. Η σχετική δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου.
Οι συγκεκριμένες εξελίξεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Τσέις, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν το AIDS, ενώ ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρθηκε και η χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και αστεγίας. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ δήλωσε στους New York Times, ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της το διάστημα πριν φύγει από τη ζωή. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός υπέκυψε σε σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.
Όπως είχε επίσης αποκαλύψει ο ίδιος, η Ντέιβι Τσέις είχε αποσυρθεί οριστικά από την υποκριτική το 2015. Τα χρόνια που ακολούθησαν βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, αλλά και επανειλημμένα προβλήματα με τις Αρχές. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε εμπλακεί σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούσαν σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος.
Σε συνέντευξή της στην Daily Mail τον Ιούνιο, η μητέρα της υποστήριξε ότι η εξάρτηση της κόρης της ξεκίνησε μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα το 2016, όταν της χορηγήθηκαν παυσίπονα. «Άρχισε να αναζητά ναρκωτικά και να κάνει παρέα με λάθος ανθρώπους. Ποτέ δεν έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι. Ήθελε ελευθερία και αυτοί οι άνθρωποι την οδήγησαν στα ναρκωτικά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», είχε δηλώσει.
Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η κόρη της είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της: «Με στενοχωρεί γιατί κάποιοι λένε ότι πρέπει να ήμουν κακή μητέρα, όμως ποτέ δεν την εγκατέλειψα. Ως μητέρα δεν εγκαταλείπεις το παιδί σου. Ήλπιζα πάντα ότι θα επέστρεφε στο σπίτι». Όπως πρόσθεσε, προσπάθησε πολλές φορές να τη βοηθήσει να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, χωρίς όμως να μπορεί να την υποχρεώσει να δεχτεί θεραπεία. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Προσπάθησα απεγνωσμένα να της προσφέρω βοήθεια, αλλά δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον που δεν τη θέλει, να τη δεχτεί. Τα ναρκωτικά είχαν πάρει τον έλεγχο της ζωής της».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, τα οποία κατατέθηκαν στις 8 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, κάνουν λόγο πως η μητέρα της ηθοποιού ζήτησε από το δικαστήριο να οριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας της κόρης της, καθώς η εκλιπούσα δεν είχε συντάξει διαθήκη. Η σχετική δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου.
Daveigh Chase left behind six-figure estate despite living on the streets in final months https://t.co/Y7sXQbJKRP— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και αστεγίας. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ δήλωσε στους New York Times, ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της το διάστημα πριν φύγει από τη ζωή. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός υπέκυψε σε σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.
Όπως είχε επίσης αποκαλύψει ο ίδιος, η Ντέιβι Τσέις είχε αποσυρθεί οριστικά από την υποκριτική το 2015. Τα χρόνια που ακολούθησαν βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, αλλά και επανειλημμένα προβλήματα με τις Αρχές. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε εμπλακεί σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούσαν σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος.
Σε συνέντευξή της στην Daily Mail τον Ιούνιο, η μητέρα της υποστήριξε ότι η εξάρτηση της κόρης της ξεκίνησε μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα το 2016, όταν της χορηγήθηκαν παυσίπονα. «Άρχισε να αναζητά ναρκωτικά και να κάνει παρέα με λάθος ανθρώπους. Ποτέ δεν έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι. Ήθελε ελευθερία και αυτοί οι άνθρωποι την οδήγησαν στα ναρκωτικά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», είχε δηλώσει.
Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η κόρη της είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της: «Με στενοχωρεί γιατί κάποιοι λένε ότι πρέπει να ήμουν κακή μητέρα, όμως ποτέ δεν την εγκατέλειψα. Ως μητέρα δεν εγκαταλείπεις το παιδί σου. Ήλπιζα πάντα ότι θα επέστρεφε στο σπίτι». Όπως πρόσθεσε, προσπάθησε πολλές φορές να τη βοηθήσει να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης, χωρίς όμως να μπορεί να την υποχρεώσει να δεχτεί θεραπεία. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Προσπάθησα απεγνωσμένα να της προσφέρω βοήθεια, αλλά δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον που δεν τη θέλει, να τη δεχτεί. Τα ναρκωτικά είχαν πάρει τον έλεγχο της ζωής της».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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