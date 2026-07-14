Η Milltek αγριεύει το Renault 5

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Παρότι το Alpine A290 αποτελεί ήδη μια πιο σπορ εκδοχή του Renault 5 E-Tech, με αναβαθμισμένη εμφάνιση και ισχυρότερες επιδόσεις, η Milltek θεωρεί πωςΤο body kit που παρουσίασε σε ένα πρωτότυπο κατά τη διάρκεια τουείναι συμβατό και με τα δύο μοντέλα, με μοναδική εξαίρεση τα πρόσθετα, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για το A290 λόγω της διαφορετικής σχεδίασης του εμπρός προφυλακτήρα.Το body kit περιλαμβάνειμε ενσωματωμένους αεραγωγούς, καθώς και ειδική διαμόρφωση γύρω από τη θύρα φόρτισης. Το σύνολο συμπληρώνεται από νέες αεροδυναμικές προεκτάσεις στον εμπρός προφυλακτήρα, διακοσμητικά στοιχεία στις πίσω πόρτες που μιμούνται πλευρικές εισαγωγές αέρα, αλουμινένιες επενδύσεις στα μαρσπιέ και μια μεγαλύτερη αεροτομή οροφής.Οι αλλαγές περιορίζονται αποκλειστικά στην εμφάνιση, καθώς. Το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στις επίσημες φωτογραφίες εξοπλίζεται επίσης με διαφορετικές ζάντες αλουμινίου, οι οποίες δημιουργούν μια ακόμα πιο ισχυρή οπτική σύνδεση με αγωνιστικό αυτοκίνητο.Σύμφωνα με τη Milltek, το κιτΗ τοποθέτησή του δεν απαιτεί κοπή μεταλλικών τμημάτων, καθώς όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα από πλαστικό ABS στερεώνονται με ειδική αφαιρούμενη κόλλα.Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έκδοση παραγωγής θα είναι διαθέσιμη σύντομα με τις πρώτες παραδώσεις να αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο.προ φόρων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά για όσους δεν επιθυμούν το πλήρες body kit.