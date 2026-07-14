Η Milltek αγριεύει το Renault 5

Η βρετανική Milltek δημιούργησε ένα body kit για το Renault 5 E-Tech αλλά και το δίδυμο Alpine A290 που αντλεί έμπνευση από το θρυλικό Renault 5 Maxi Turbo.
Παρότι το Alpine A290 αποτελεί ήδη μια πιο σπορ εκδοχή του Renault 5 E-Tech, με αναβαθμισμένη εμφάνιση και ισχυρότερες επιδόσεις, η Milltek θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο για ακόμη πιο εντυπωσιακές αισθητικές παρεμβάσεις.
Το body kit που παρουσίασε σε ένα πρωτότυπο κατά τη διάρκεια του Goodwood Festival of Speed είναι συμβατό και με τα δύο μοντέλα, με μοναδική εξαίρεση τα πρόσθετα φώτα ημέρας σε αγωνιστικό ύφος, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για το A290 λόγω της διαφορετικής σχεδίασης του εμπρός προφυλακτήρα.
Το body kit περιλαμβάνει νέους φουσκωμένους θόλους εμπρός και πίσω με ενσωματωμένους αεραγωγούς, καθώς και ειδική διαμόρφωση γύρω από τη θύρα φόρτισης. Το σύνολο συμπληρώνεται από νέες αεροδυναμικές προεκτάσεις στον εμπρός προφυλακτήρα, διακοσμητικά στοιχεία στις πίσω πόρτες που μιμούνται πλευρικές εισαγωγές αέρα, αλουμινένιες επενδύσεις στα μαρσπιέ και μια μεγαλύτερη αεροτομή οροφής.
Οι αλλαγές περιορίζονται αποκλειστικά στην εμφάνιση, καθώς δεν υπάρχουν επεμβάσεις στο πλαίσιο ή στο σύστημα κίνησης. Το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στις επίσημες φωτογραφίες εξοπλίζεται επίσης με διαφορετικές ζάντες αλουμινίου, οι οποίες δημιουργούν μια ακόμα πιο ισχυρή οπτική σύνδεση με αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τη Milltek, το κιτ έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να απαιτούνται μόνιμες επεμβάσεις στο αμάξωμα. Η τοποθέτησή του δεν απαιτεί κοπή μεταλλικών τμημάτων, καθώς όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα από πλαστικό ABS στερεώνονται με ειδική αφαιρούμενη κόλλα.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η έκδοση παραγωγής θα είναι διαθέσιμη σύντομα με τις πρώτες παραδώσεις να αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Η τιμή του βασικού πακέτου ξεκινά από περίπου 2.350 ευρώ προ φόρων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά για όσους δεν επιθυμούν το πλήρες body kit.
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