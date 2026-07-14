Ο Τζέιμς Φράνκο έδειξε βίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι
Ο Τζέιμς Φράνκο έδειξε βίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι
Στα ασπρόμαυρα πλάνα φαίνεται μία περίεργη φιγούρα, όμοια με τους χαρακτήρες των χολιγουντιανών ταινιών - Ο ηθοποιός δεν κατάφερε να πείσει τους θαυμαστές του και υπήρξαν αντιδράσεις
Bίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του έδειξε ο Τζέιμς Φράνκο για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν εξωγήινοι.
Ο ηθοποιός το προηγούμενο διάστημα είχε προκαλέσει ανησυχία με τις αναρτήσεις που έκανε στα social media του, ισχυριζόμενος ότι ένας εξωγήινος επισκέφθηκε το σπίτι του και πως έκτοτε τον παρακολουθούν και μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, θέλησε να πείσει όσους υποστηρίζουν πως έχει τρελαθεί δείχνοντας πλάνα από το λάπτοπ του.
«Το θέλατε. Ορίστε. Σας το δίνω», είπε ο 48χρονος στο βίντεο. Στα ασπρόμαυρα πλάνα φαίνεται μία περίεργη φιγούρα, με τα χαρακτηριστικά εξωγήινων όπως αυτοί απεικονίζονται στις χολιγουντιανές ταινίες, να περιπλανιέται μέσα στους θάμνους, να κοιτάζει προς το σπίτι του και να εμφανίζεται από το γκαράζ στην πίσω αυλή.
Δείτε το βίντεο
Ωστόσο, πολλοί από τους θαυμαστές του δεν πείστηκαν. «Σταμάτα», σχολίασε η Σνούκι, γνωστή από το «Jersey Shore», ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν πως είναι πολύ καλός ηθοποιός και πως στόχος του είναι να προωθήσει κάποια νέα ταινία του. «Οι ηθοποιοί είναι πληρωμένοι ψεύτες. Έχει σχολή υποκριτικής. Γιατί το υλικό από τις κάμερες του σπιτιού του να είναι κακό ποιοτικά και ασπρόμαυρο;», έγραφε άλλο σχόλιο.
Για ένα διάστημα, ο λογαριασμός του Τζέιμς Φράνκο ακολουθούσε μόνο δύο άλλα προφίλ στο TikTok, την επίσημη σελίδα της επερχόμενης ταινίας του «Love Meets in the Sunshine» και εκείνη του σκηνοθέτη της, Κρίστιαν Γκίτον, γεγονός που ενίσχυε τις φήμες πως πρόκειται για προωθητικό υλικό.
Παρόλα αυτά, ο Γκίτον διέψευσε τις εικασίες ότι τα βίντεο στο TikTok αποτελούν προώθηση της ταινίας: «Δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι ταινία συνωμοσίας. Αν προωθούσα το Sunshine, δεν θα το κάναμε έτσι», είπε σύμφωνα με την Daily Mail.
Ο ηθοποιός το προηγούμενο διάστημα είχε προκαλέσει ανησυχία με τις αναρτήσεις που έκανε στα social media του, ισχυριζόμενος ότι ένας εξωγήινος επισκέφθηκε το σπίτι του και πως έκτοτε τον παρακολουθούν και μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, θέλησε να πείσει όσους υποστηρίζουν πως έχει τρελαθεί δείχνοντας πλάνα από το λάπτοπ του.
«Το θέλατε. Ορίστε. Σας το δίνω», είπε ο 48χρονος στο βίντεο. Στα ασπρόμαυρα πλάνα φαίνεται μία περίεργη φιγούρα, με τα χαρακτηριστικά εξωγήινων όπως αυτοί απεικονίζονται στις χολιγουντιανές ταινίες, να περιπλανιέται μέσα στους θάμνους, να κοιτάζει προς το σπίτι του και να εμφανίζεται από το γκαράζ στην πίσω αυλή.
Δείτε το βίντεο
@jamesfranco2319
The day is here. 7/13 7:13 more footage dropping soon.♬ original sound - James Franco
Ωστόσο, πολλοί από τους θαυμαστές του δεν πείστηκαν. «Σταμάτα», σχολίασε η Σνούκι, γνωστή από το «Jersey Shore», ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν πως είναι πολύ καλός ηθοποιός και πως στόχος του είναι να προωθήσει κάποια νέα ταινία του. «Οι ηθοποιοί είναι πληρωμένοι ψεύτες. Έχει σχολή υποκριτικής. Γιατί το υλικό από τις κάμερες του σπιτιού του να είναι κακό ποιοτικά και ασπρόμαυρο;», έγραφε άλλο σχόλιο.
Για ένα διάστημα, ο λογαριασμός του Τζέιμς Φράνκο ακολουθούσε μόνο δύο άλλα προφίλ στο TikTok, την επίσημη σελίδα της επερχόμενης ταινίας του «Love Meets in the Sunshine» και εκείνη του σκηνοθέτη της, Κρίστιαν Γκίτον, γεγονός που ενίσχυε τις φήμες πως πρόκειται για προωθητικό υλικό.
Παρόλα αυτά, ο Γκίτον διέψευσε τις εικασίες ότι τα βίντεο στο TikTok αποτελούν προώθηση της ταινίας: «Δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι ταινία συνωμοσίας. Αν προωθούσα το Sunshine, δεν θα το κάναμε έτσι», είπε σύμφωνα με την Daily Mail.
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