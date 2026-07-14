Οι μαρτυρίες που έδειξαν τους εμπρηστές της Marfin: Τρεις αποσπάστηκαν από την πορεία, οι δύο έσπασαν τη τζαμαρία και έριξαν τις μολότοφ

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο 42χρονοι οι οποίοι

για τη φονική, εμπρηστική επίθεση στην

Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με την

της Μεγάλης Βρετανίας για την ίδια υπόθεση, ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγκρισης του οπτικού υλικού από το πρωί της 5ης Μάϊου του 2010 με ψηφιακά αρχεία από μια δικογραφία του 2020 που αφορούσε σε υπόθεση με εκρηκτικά.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και αλγόριθμο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αντιπαρέβαλε τις φωτογραφίες από τη στιγμή της επίθεσης στην οδό Σταδίου με φωτογραφίες και βίντεο από το καλοκαίρι του 2009 στις οποίες εμφανίζονταν οι τρεις συλληφθέντες.

Από την ανάλυση των βιομετρικών στοιχείων, από το ακριβές ύψος μέχρι την κινησιολογία, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι τρεις της παρέας του 2009 έχουν συμβατά στοιχεία με μέλη της ομάδας των πέντε αναρχικών που έδρασαν στην Marfin.



Οι 6 φωτογραφίες και οι μαρτυρίες που δείχνουν τους δράστες

Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι ερευνητές της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται και έξι φωτογραφίες που τράβηξε ένας ερασιτέχνης φωτορεπόρτερ ο οποίος τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο απέναντι βιβλιοπωλείο.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως το πρωί της 5ης

Μαΐου βρισκόταν στο πατάρι γνωστού βιβλιοπωλείου επί της οδού Σταδίου, απέναντι από την τράπεζα.

Μόλις αντιλήφθηκε πως μια ομάδα ατόμων κινείται «ύποπτα» αντίθετα με την υπόλοιπη πορεία σήκωσε τη μηχανή του και τράβηξε 204 καρέ τα οποία παρέδωσε στην Κρατική Ασφάλεια το 2021.

Σε έξι από αυτές τις φωτογραφίες διακρίνεται η ομάδα των 12 να κινείται στην οδό Σταδίου και 5 από αυτούς να αποσπώνται και να πραγματοποιούν την επίθεση στην Marfin.

Ο ίδιος δήλωσε απόλυτα βέβαιος ότι τα άτομα που φέρουν την αρίθμηση 7, 8, 9, 11 και 12 στις φωτογραφίες είναι εκείνοι που έσπασαν τη τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα.

Συγκεκριμένα, ο φωτογράφος έδειξε το νο8 ως το δράστη που σπάει τη τζαμαρία της τράπεζας ενώ το νούμερο 9 βγάζει από το σακίδιο του ένα εργαλείο που μοιάζει με μπουκάλι και το δίνει σε έναν από τους υπόλοιπους τέσσερις της ομάδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπευθύνου του βιβλιοπωλείου στην οποία γίνεται λόγος για δύο ομάδες.

Μια, αποτελούμενη από 6-7 άτομα, η οποία συνενώθηκε έξω από το βιβλιοπωλείο με μια δεύτερη, αποτελούμενη από 3-4 άτομα.

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς κινήθηκαν αντίθετα προς την πορεία, προσέγγισαν το υποκατάστημα και εκτόξευσαν τις μολότοφ.

Όπως περιγράφει, ο ένας έσπασε με κάποιο αντικείμενο τη τζαμαρία ενώ ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας ένα «ογκώδες αντικείμενο» που έμοιαζε με μπιτόνι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Από τις φωτογραφίες που του έδειξαν οι αστυνομικοί ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου εκτιμά ότι οι δύο δράστες που προκάλεσαν τον εμπρησμό είναι ανάμεσα στα άτομα με αριθμό 7, 8, 9, 11 και 12.

Ένας άλλος μάρτυρας έδωσε στις Αρχές και τα χαρακτηριστικά των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στην οποία συμμετείχαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τρία άτομα.

Όπως λέει, αρχικά στην οδό Σταδίου μαζεύτηκε μια ομάδα 8-10 αναρχικών και μετά από συνεννοήσεις 3 από αυτούς αποσπάστηκαν, πλησίασαν την τράπεζα από το πεζοδρόμιο και έβαλαν τη φωτιά.

Ο ένας ήταν ψηλός, αδύνατος, φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και

γυαλιά οράσεως ενώ οι άλλοι δύο ήταν μετρίου αναστήματος και ο ένας «πιο εύσωμος».

Στις φωτογραφίες έδειξε ως δράστες τους 7, 8 και 11 αλλά με βεβαιότητα ανέφερε πως ο 7 και ο 8 είναι εκείνοι που ρίχνουν τις μολότοφ.

Υπάλληλος του βιβλιοπωλείου, απέναντι από την Marfin, έχει καταθέσει ότι «στις 14:05 είδα μια ομάδα 5 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, να πλησιάζουν την αριστερή τζαμαρία της τράπεζας. Είδα τον έναν να σπάει, πιθανότατα με σφυρί, τη τζαμαρία και έναν άλλον να ρίχνει αντικείμενο στην τράπεζα και να προκαλείται η φωτιά».

Η ίδια υποστηρίζει ότι προκλήθηκε πυρκαγιά και στην κουρτίνα της εισόδου ενώ αμέσως μετά την επίθεση οι 3 δράστες απομακρύνθηκαν προς την πλατεία Συντάγματος.

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και μια σημαντική μαρτυρία από πρόσωπο το οποίο διέκρινε τα ρούχα και τη σωματοδομή των ατόμων που έδρασαν το μοιραίο πρωινό.

Ειδικότερα, η μάρτυρας κάνει λόγο για τρεις νεαρούς δράστες, ηλικίας 18-25 ετών, εκ των οποίων ο ένας ήταν ψηλός και λιγνός, γύρω στα 20 με 25, είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι και φορούσε τζιν παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα.

Για αυτόν η μάρτυρας λέει ότι έσπασε, πιθανόν με βαριοπούλα, τη τζαμαρία της εισόδου ενώ οι άλλοι δύο πέταξαν τις βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό.

Ο ένας ήταν πιο μεγάλος σε ηλικία

και πιο «εύσωμος» ενώ οι δύο με τις μολότοφ φορούσαν σκούρα ρούχα.

Και οι τρεις φορούσαν καπέλα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μαντήλια και

«

όχι με

κουκούλες», όπως τονίζει η μάρτυρας.

Παράλληλα, από το φωτογραφικό υλικό διέκρινε τον 8 να σπάει τη τζαμαρία και τον 9 να πετάει τη μια βόμβα μολότοφ.

Αναφορά στα σακίδια που έφεραν οι δράστες και αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίησή τους κάνει στην κατάθεσή του ένας υπάλληλος του βιβλιοπωλείου ο οποίος την ώρα του εμπρησμού βρισκόταν στο κατάστημα:

«Είδα τουλάχιστον δύο άτομα. Ο ένας χτυπούσε τη τζαμαρία, φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα και σακίδιο πλάτης, ύψος 1.80 , αρκετά εύσωμος.

Ο δεύτερος φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα, ήταν μετρίου αναστήματος και είχε σακίδιο. Αυτό οι δύο πέταξαν στην τράπεζα και ξεκίνησε η φωτιά».

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας εκτιμά ότι ο αριθμός 9 είναι αυτός που σπάει τη τζαμαρία και ρίχνει ένα αντικείμενο στην τράπεζα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η φωτιά.

Μεταξύ των μαρτύρων που εξετάστηκαν βρίσκεται ένα άτομο το οποίο λίγα λεπτά πριν από το φονικό «χτύπημα» στην Marfin βρισκόταν σε απόσταση ενός μέτρου από την ομάδα των 5.

Ο μάρτυρας έχει περιγράψει πως έξω από την Marfin βρίσκονταν δύο άτομα, ο ένας έσπασε την αριστερή τζαμαρία και μετά μαζί με το συνεργό του έριξαν στο εσωτερικό ένα πλαστικό μπουκάλι με

άγνωστο

υγρό, πορτοκαλί ή κίτρινο.

Κατόπιν, πέταξαν και ένα αναμμένο κομμάτι στουπί και διέφυγαν προς Σύνταγμα.

Τον έναν τον περιγράφει ως μελαχρινό, με μαύρα, κοντά μαλλιά, ηλικίας 28-38 ετών, 1.75 ύψος, που φορούσε σκούρα ρούχα, πιθανόν βερμούδα, και πλαστική μάσκα στο πρόσωπο, ούτε χειρουργική ούτε αντισφυξιογόνα.

Ο δεύτερος ήταν αδύνατος, ψηλός, γύρω στο 1.85 με 1.95, είχε μακριά, ίσια, μαύρα μαλλιά, πιασμένα σε κοτσίδα και καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι.



Ο ρόλος των 8, 9 και 12

Από την επεξεργασία και την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού αλλά και τις μαρτυρίες προκύπτει πως τον πλέον ενεργό ρόλο στην επίθεση έχει το άτομο με τον αριθμό 8.

Εκείνος φαίνεται να σπάει τη τζαμαρία της τράπεζας και θεωρείται αρκετά πιθανό να ρίχνει και μολότοφ στο εσωτερικό της.

Το ίδιο άτομο μετά τον εμπρησμό της Marfin έχει καταγραφεί σε φωτογραφίες να σπάει με σφυρί μια τζαμαρία τράπεζας στη λεωφόρο Συγγρού ενώ νωρίτερα φαίνεται να κρατά το σφυρί έξω από το κτίριο της Νομαρχίας.

Ενεργή συμμετοχή στην επίθεση έχει και ο δράστης με το νούμερο 9 καθώς στις φωτογραφίες φαίνεται να βρίσκεται έξω από την τράπεζα και να βοηθά τον 8 είτε κουβαλώντας τα εύφλεκτα υλικά είτε ρίχνοντας μολότοφ.

Το άτομο με τον αριθμό 12 φέρεται να συνδέεται με τη ρίψη εύφλεκτου υγρού αλλά και μολότοφ καθώς υπάρχουν μαρτυρίες που τον θέλουν να πετά στο εσωτερικό της τράπεζας αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Από τις αριθμημένες φωτογραφίες και τις περιγραφές που έδωσαν πάνω σε αυτές οι μάρτυρες προκύπτει και ο ρόλος των υπολοίπων μελών της ομάδας των 5.

Συγκεκριμένα, ο νούμερο 10 φαίνεται να συντονίζει τις κινήσεις των υπολοίπων ατόμων ενώ τα άτομα με τους αριθμούς 7 και 11 βρίσκονται μεν στην ομάδα αλλά χωρίς εμφανή και συγκεκριμένο ρόλο.

Από τη διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών προέκυψε πως ο ένας από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί είναι ο αριθμός 8 στις φωτογραφίες ενώ ο δεύτερος φέρει τον αριθμό 10.

Αναφορικά με το ρόλο της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στην Μεγάλη Βρετανία, φαίνεται στο υλικό ως το άτομο με το νο7 έχοντας υποστηρικτικό και όχι ενεργό ρόλο στο φονικό εμπρησμό.



Οι σχέσεις μεταξύ των συλληφθέντων και η γνωριμία με μέλος του «Επαναστατικού Αγώνα»

Οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στην Marfin είχαν καταγραφεί στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην αποθήκη, στο Κουκάκι, το 2020, να κάνουν μαζί διακοπές το καλοκαίρι του 2009.

Οι σχέσεις τους, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα με συνδετικό «κρίκο» έναν 43χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση « Επαναστατικός Αγώνας ».

Ο συγκεκριμένος, τον Σεπτέμβριο του 2007, είχε ταξιδέψει από την Χίο με προορισμό την Τουρκία μαζί με την 46χρονη με την οποία διατήρησε στενούς, φιλικούς δεσμούς μέχρι το 2013.

Τρία χρόνια νωρίτερα, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2010, ο 43χρονος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από την Αλβανία, μέσω Κακαβιάς, παρέα με τον έναν από τους δύο 42χρονους.

Ο 42χρονος ήταν ήδη φίλος με το συνομήλικο, συγκατηγορούμενό του και έτσι μπήκε στην παρέα και η 46χρονη με κοινό γνωστό το μέλος του «Επαναστατικού Αγώνα».