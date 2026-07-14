Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης: Η σύνοδος για την Ουκρανία, το δείπνο με τον Μακρόν στο Ελιζέ και η παρέλαση σήμερα για την εθνική γιορτή της Γαλλίας
Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης: Η σύνοδος για την Ουκρανία, το δείπνο με τον Μακρόν στο Ελιζέ και η παρέλαση σήμερα για την εθνική γιορτή της Γαλλίας
Η Αθήνα συμμετέχει στο πολιτικό σχήμα που στηρίζει το Κίεβο - Στην παρέλαση και ελληνικό μαχητικό ανάμεσα στα 100 αεροσκάφη που θα πετάξουν πάνω από τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας
Από την κλειστή σύνοδο κάτω από τον χρυσό τρούλο του Μεγάρου των Απομάχων, στο δείπνο των ηγετών στο γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο και από εκεί, σήμερα, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση των Ηλυσίων Πεδίων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, έδωσε το «παρών» στο δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος και σήμερα θα βρεθεί στην εξέδρα των επισήμων στην Πλατεία Κονκόρντ.
Η ελληνική παρουσία έχει, ωστόσο, δύο διαφορετικές όψεις: η Αθήνα συμμετέχει στο πολιτικό σχήμα που στηρίζει το Κίεβο, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ιδρυτική ομάδα της νέας αντιβαλλιστικής πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε στο Παρίσι, αν και η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές.
Της συνάντησης προήδρευσαν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και περίπου 25 ηγετών. Παρόντες ήταν ακόμη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
Οι τοποθετήσεις των ηγετών έγιναν χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Λίγο μετά τις 20:00 οι αποστολές μετακινήθηκαν προς το γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο, όπου το δείπνο άρχισε στις 20:30. Η γαλλική Προεδρία δεν δημοσιοποίησε ούτε το μενού ούτε τη διάταξη του τραπεζιού, κρατώντας μακριά από τις κάμερες το πιο ανεπίσημο σκέλος των συνομιλιών.
Την ώρα που οι ηγέτες βρίσκονταν στο κλειστό δείπνο, το Παρίσι είχε ήδη περάσει σε ρυθμούς εθνικής γιορτής. Στις 23:00 ο ουρανός γύρω από τον Πύργο του Άιφελ φωτίστηκε από πυροτεχνήματα και 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε δώδεκα διαφορετικές εικόνες με κεντρικό νήμα το «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».
Τα ελληνικά μηνύματαΤο Παρίσι έστησε μέσα σε λίγες ώρες το σκηνικό μιας Ευρώπης που επιχειρεί να περάσει από τις διακηρύξεις στην ισχύ, με την Ουκρανία στο επίκεντρο και τον Εμανουέλ Μακρόν να θέλει να σφραγίσει την τελευταία 14η Ιουλίου της προεδρίας του με μια επίδειξη πολιτικής και στρατιωτικής ενότητας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, έδωσε το «παρών» στο δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος και σήμερα θα βρεθεί στην εξέδρα των επισήμων στην Πλατεία Κονκόρντ.
Η ελληνική παρουσία έχει, ωστόσο, δύο διαφορετικές όψεις: η Αθήνα συμμετέχει στο πολιτικό σχήμα που στηρίζει το Κίεβο, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ιδρυτική ομάδα της νέας αντιβαλλιστικής πρωτοβουλίας που ανακοινώθηκε στο Παρίσι, αν και η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές.
Η κλειστή συνάντηση και το δείπνοΗ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Μέγαρο των Απομάχων, γνωστό ως Invalides. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα για τους τραυματίες και τους βετεράνους του γαλλικού στρατού, ενώ κάτω από τον επιβλητικό χρυσό τρούλο του βρίσκεται ο τάφος του Ναπολέοντα.
Της συνάντησης προήδρευσαν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και περίπου 25 ηγετών. Παρόντες ήταν ακόμη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
Οι τοποθετήσεις των ηγετών έγιναν χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Λίγο μετά τις 20:00 οι αποστολές μετακινήθηκαν προς το γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο, όπου το δείπνο άρχισε στις 20:30. Η γαλλική Προεδρία δεν δημοσιοποίησε ούτε το μενού ούτε τη διάταξη του τραπεζιού, κρατώντας μακριά από τις κάμερες το πιο ανεπίσημο σκέλος των συνομιλιών.
Την ώρα που οι ηγέτες βρίσκονταν στο κλειστό δείπνο, το Παρίσι είχε ήδη περάσει σε ρυθμούς εθνικής γιορτής. Στις 23:00 ο ουρανός γύρω από τον Πύργο του Άιφελ φωτίστηκε από πυροτεχνήματα και 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε δώδεκα διαφορετικές εικόνες με κεντρικό νήμα το «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».
Paris antecipa com fogos e drones a celebração de 237 anos da Queda da Bastilha, em 14 de julho. pic.twitter.com/ue9nfN3PUs— Maicon Souza (@MaiconSouza_) July 14, 2026
Όπλα και εργοστάσιαΗ πιο χειροπιαστή εξέλιξη της συνόδου ήταν η απόφαση της Γαλλίας να επιτρέψει για πρώτη φορά στην Ουκρανία να παράγει γαλλικά οπλικά συστήματα. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα μπορεί να κατασκευάζει πυραύλους αναχαίτισης για τα γαλλοϊταλικά συστήματα αεράμυνας SAMP/T, κατευθυνόμενες βόμβες και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς SCALP. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται η παράδοση 16 γαλλικών μαχητικών Rafale, με στόχο να μπορούν να επιχειρούν στον ουκρανικό ουρανό το 2028 ή το 2029.
Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την ένταξη της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα των 90 δισ. ευρώ για τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026 και το 2027. Η συμφωνία ανοίγει και στις βρετανικές αμυντικές εταιρείες την πόρτα για συμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Η δύναμη μετά την εκεχειρίαΤο δεύτερο μεγάλο μήνυμα αφορά την πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί, κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, εφόσον υπάρξει βιώσιμη, κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η δύναμη είναι πλέον έτοιμη να δράσει στο έδαφος, στον αέρα και στη θάλασσα, με στόχο να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και να αποτρέψει μια νέα ρωσική επίθεση.
Οι ηγέτες έθεσαν επίσης δύο σαφείς κόκκινες γραμμές: καμία ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την πλήρη συμμετοχή της Ουκρανίας και καμία απόφαση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τους Ευρωπαίους. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι να σταματήσει η επίθεση και να υπάρξει συμφωνία για αποζημιώσεις.
Η «ασπίδα» των 10Μετά τις συμφωνίες για τα όπλα και την πολυεθνική δύναμη, ανακοινώθηκε το πιο φιλόδοξο σχέδιο της συνόδου: η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής δυνατότητας αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.
Στην ιδρυτική ομάδα συμμετέχουν η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στα δέκα ιδρυτικά κράτη,
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικονομικότερο και μαζικά παραγόμενο σύστημα, το οποίο δεν θα αντικαταστήσει τους αμερικανικούς Patriot ή τα ευρωπαϊκά συστήματα, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά.
Στις συνομιλίες συμμετείχαν περίπου δώδεκα ευρωπαϊκές και ουκρανικές αμυντικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Eurosam, η Leonardo, η Thales, η Saab και η ουκρανική Fire Point.
Η τελευταία παρέλασηΣήμερα η διπλωματία παραδίδει τη σκυτάλη στην εικόνα της αποτροπής. Η τελευταία παρέλαση της 14ης Ιουλίου υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν έχει ως κεντρικό μήνυμα τη «στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης», με την Ουκρανία σε κεντρικό ρόλο.
Η πομπή θα κινηθεί από την Αψίδα του Θριάμβου κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων έως την Πλατεία Κονκόρντ. Εκεί, ανάμεσα στα Ηλύσια Πεδία και στους Κήπους του Κεραμεικού, με τον αιγυπτιακό οβελίσκο να δεσπόζει στο κέντρο, θα βρίσκεται η εξέδρα των ηγετών.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους θα υποδεχθούν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ο υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν και η Μπριζίτ Μακρόν.
Στην παρέλαση θα πάρουν μέρος σχεδόν 6.800 στρατιωτικοί. Την πομπή θα ανοίξουν περίπου 500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων, με τις σημαίες των συμμετεχόντων κρατών να δίνουν από την πρώτη στιγμή τον ευρωπαϊκό τόνο.
Τα ελληνικά «φτερά»Στον ουρανό του Παρισιού θα πετάξουν σχεδόν 100 αεροσκάφη. Το ακροβατικό σμήνος της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ανοίξει την επίδειξη, ενώ θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά Mirage με Ουκρανούς χειριστές που έχουν εκπαιδευτεί στη Γαλλία.
Στους σχηματισμούς θα συμμετάσχει και ελληνικό μαχητικό, μαζί με αεροσκάφη από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Πολωνία και τη Σουηδία.
Στο τέλος της παρέλασης θα τιμηθούν οι σημαίες όλων των συμμετεχόντων χωρών και θα ακολουθήσει η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στην Πλατεία Κονκόρντ.
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