Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά από δικαστή να απορρίψει ή να μειώσει το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι για την αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων

Η ηθοποιός είχε ζητήσει από το δικαστήριο να της επιδικάσει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και επιπλέον 540.000 δολάρια για λοιπά κόστη και δαπάνες, ποσό που χαρακτηρίζεται υπερβολικό από την αντίπαλη πλευρά