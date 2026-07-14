Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά από δικαστή να απορρίψει ή να μειώσει το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι για την αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά από δικαστή να απορρίψει ή να μειώσει το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι για την αποζημίωση 8 εκατομμυρίων δολαρίων
Η ηθοποιός είχε ζητήσει από το δικαστήριο να της επιδικάσει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και επιπλέον 540.000 δολάρια για λοιπά κόστη και δαπάνες, ποσό που χαρακτηρίζεται υπερβολικό από την αντίπαλη πλευρά
Να απορρίψει ή να μειώσει σημαντικά το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι σχετικά με την αποζημίωση των 8 εκατομμυρίων δολαρίων για τις αμοιβές των δικηγόρων της και τα δικαστικά έξοδα, ζητά ο Τζάστιν Μπαλντόνι.
Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 13 Ιουλίου και έφερε στο φως το People, οι δικηγόροι του ηθοποιού χαρακτηρίζουν το αίτημα της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «It Ends with Us» «κάθε άλλο παρά τυπικό», υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που χρεώθηκαν είναι υπερβολικά. Όπως αναφέρουν, οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων της ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ αμφισβητούν και τη συνολική διαχείριση της υπόθεσης.
Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας τους βρίσκεται και μια σύγκριση με αντίστοιχη υπόθεση των New York Times, οι οποίοι είχαν ζητήσει περίπου 181.000 δολάρια για νομικά έξοδα σε παρόμοια διαδικασία απόρριψης αγωγής δυσφήμησης, ποσό που, σύμφωνα με την πλευρά Μπαλντόνι, αποδεικνύει ότι το αίτημα της ηθοποιού είναι δυσανάλογο.
Το έγγραφο κάνει λόγο για «υπερστελέχωση» της νομικής ομάδας της ηθοποιού, αναφέροντας ότι συμμετείχαν δεκάδες δικηγόροι, με περισσότερες από 7.000 ώρες χρεώσιμης εργασίας από συνολικά 82 επαγγελματίες, αριθμός που, όπως υποστηρίζεται, υπερβαίνει κατά πολύ τα δεδομένα αντίστοιχων υποθέσεων υψηλού προφίλ.
Εκτός από τα νομικά έξοδα, η Λάιβλι ζητά επιπλέον περίπου 540.000 δολάρια για λοιπά κόστη και δαπάνες, ποσό που χαρακτηρίζεται επίσης υπερβολικό από την αντίπαλη πλευρά.
Η νομική διαμάχη ξεκίνησε μετά την παραγωγή και προώθηση της ταινίας «It Ends With Us». Η ηθοποιός είχε καταθέσει αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο Μπλαντόνι αντέδρασε με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της ίδιας και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς. Ωστόσο, η ανταγωγή απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025.
Μετά την απόφαση αυτή, η Λάιβλι ζήτησε από το δικαστήριο να της επιδικάσει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και επιπλέον έξοδα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια «πλήρη και αναγκαία» νομική μάχη που οδήγησε σε ολοκληρωτική νίκη.
Οι δικηγόροι της τονίζουν ότι η υπόθεση είχε αυξημένο κόστος λόγω της μεγάλης δημοσιότητας, του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η πελάτισσά τους συνεχίζει να καλύπτει τα σχετικά έξοδα.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 13 Ιουλίου και έφερε στο φως το People, οι δικηγόροι του ηθοποιού χαρακτηρίζουν το αίτημα της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «It Ends with Us» «κάθε άλλο παρά τυπικό», υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που χρεώθηκαν είναι υπερβολικά. Όπως αναφέρουν, οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων της ήταν ιδιαίτερα υψηλές, ενώ αμφισβητούν και τη συνολική διαχείριση της υπόθεσης.
Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας τους βρίσκεται και μια σύγκριση με αντίστοιχη υπόθεση των New York Times, οι οποίοι είχαν ζητήσει περίπου 181.000 δολάρια για νομικά έξοδα σε παρόμοια διαδικασία απόρριψης αγωγής δυσφήμησης, ποσό που, σύμφωνα με την πλευρά Μπαλντόνι, αποδεικνύει ότι το αίτημα της ηθοποιού είναι δυσανάλογο.
Justin Baldoni Asks Judge to Deny or ‘Substantially Reduce’ Blake Lively’s $8 Million Legal Fee Request https://t.co/HInSKQ3Muy— People (@people) July 14, 2026
Το έγγραφο κάνει λόγο για «υπερστελέχωση» της νομικής ομάδας της ηθοποιού, αναφέροντας ότι συμμετείχαν δεκάδες δικηγόροι, με περισσότερες από 7.000 ώρες χρεώσιμης εργασίας από συνολικά 82 επαγγελματίες, αριθμός που, όπως υποστηρίζεται, υπερβαίνει κατά πολύ τα δεδομένα αντίστοιχων υποθέσεων υψηλού προφίλ.
Εκτός από τα νομικά έξοδα, η Λάιβλι ζητά επιπλέον περίπου 540.000 δολάρια για λοιπά κόστη και δαπάνες, ποσό που χαρακτηρίζεται επίσης υπερβολικό από την αντίπαλη πλευρά.
Η νομική διαμάχη ξεκίνησε μετά την παραγωγή και προώθηση της ταινίας «It Ends With Us». Η ηθοποιός είχε καταθέσει αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ο Μπλαντόνι αντέδρασε με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της ίδιας και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς. Ωστόσο, η ανταγωγή απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025.
Μετά την απόφαση αυτή, η Λάιβλι ζήτησε από το δικαστήριο να της επιδικάσει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές δικηγόρων και επιπλέον έξοδα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια «πλήρη και αναγκαία» νομική μάχη που οδήγησε σε ολοκληρωτική νίκη.
Οι δικηγόροι της τονίζουν ότι η υπόθεση είχε αυξημένο κόστος λόγω της μεγάλης δημοσιότητας, του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η πελάτισσά τους συνεχίζει να καλύπτει τα σχετικά έξοδα.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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