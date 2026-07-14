Επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στα Ζωνιανά: Έσπασαν το όχημα και άρπαξαν εξοπλισμό, «μας περικύκλωσαν με κατσούνες»

Το συνεργείο είχε πάει στην περιοχή για να αντικαταστήσει μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας





Στο εξωτερικό του οχήματος υπάρχουν και κηλίδες αίματος, οι οποίες ανήκουν πιθανότατα σε ένα από τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και τραυματίστηκε κατά τη θραύση των τζαμιών.



ΕΡΤ Χανίων όσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι ο ίδιος και ο συνάδελφός του βρίσκονταν περίπου στις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, όταν τους περικύκλωσαν τρία ή τέσσερα αγροτικά οχήματα.



«Ήμασταν δύο άτομα, δεν είχαμε εικόνα τι θα συνέβαινε. Ήταν κατά τις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά, περίπου επτά με οκτώ άτομα. Ο ένας κρατούσε μία κατσούνα», ανέφερε.



Κατά τη μαρτυρία του, η ομάδα τούς ζητούσε επίμονα να αποχωρήσουν, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε το υπηρεσιακό tablet και τον παλιό μετρητή που είχε μόλις αντικατασταθεί.



έσπασαν τα τζάμια. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ένας από τους δράστες κόπηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, γεγονός που εξηγεί τις κηλίδες αίματος στο εξωτερικό του αυτοκινήτου.





Ένας από τους εργαζόμενους τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, όταν άτομο που κρατούσε κατσούνα επιχείρησε να χτυπήσει το tablet για να το αποσπάσει. Σύμφωνα με τον τεχνικό, το χτύπημα στον συνάδελφό του δεν ήταν σκόπιμο.



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Ο εργαζόμενος περιέγραψε την ομάδα ως επτά έως δέκα άτομα, ηλικίας περίπου 25 έως 35 ετών, με τα οποία, όπως είπε, δεν μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. «Δεν έπαιρναν από λόγια. Μας έλεγαν συνέχεια να φύγουμε και αυτό κάναμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι τεχνικοί δεν κάλεσαν την Αστυνομία, αλλά ενημέρωσαν την εταιρεία τους.



Κατά την εκτίμησή του, η ένταση συνδεόταν με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή, παρότι το συγκεκριμένο συνεργείο δεν είχε καμία σχέση με αυτές.



«Απ’ ό,τι καταλάβαμε, είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος. Μας βρήκαν μόνους, απροστάτευτους και χωρίς αστυνομία και τα έβαλαν μαζί μας», δήλωσε.



Σοβαρό περιστατικό εκφοβισμού και βίας σε βάρος εργαζομένων συνεργείου εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη , κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. Ομάδα ατόμων περικύκλωσε τους τεχνικούς, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο υπηρεσιακό όχημα και αφαίρεσε υπηρεσιακό εξοπλισμό, ενώ ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά.Στο εξωτερικό του οχήματος υπάρχουν και κηλίδες αίματος, οι οποίες ανήκουν πιθανότατα σε ένα από τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και τραυματίστηκε κατά τη θραύση των τζαμιών.Ένας από τους τεχνικούς περιέγραψε στηνόσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι ο ίδιος και ο συνάδελφός του βρίσκονταν περίπου στις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, όταν«Ήμασταν δύο άτομα, δεν είχαμε εικόνα τι θα συνέβαινε. Ήταν κατά τις 10 το πρωί μέσα στο χωριό, μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά, περίπου επτά με οκτώ άτομα. Ο ένας κρατούσε μία κατσούνα», ανέφερε.Κατά τη μαρτυρία του, η ομάδα τούς ζητούσε επίμονα να αποχωρήσουν, ενώ στη συνέχειακαι τονπου είχε μόλις αντικατασταθεί.Όταν οι δύο τεχνικοί μπήκαν στο όχημα για να φύγουν, τα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ένας από τους δράστες κόπηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, γεγονός που εξηγεί τις κηλίδες αίματος στο εξωτερικό του αυτοκινήτου.χέρι, όταν άτομο που κρατούσε. Σύμφωνα με τον τεχνικό, το χτύπημα στον συνάδελφό του δεν ήταν σκόπιμο.«Θεωρώ ότι δεν ήθελε να τον χτυπήσει. Ήθελε να χτυπήσει το tablet για να το πάρει και τον βρήκε κατά λάθος στο χέρι», σημείωσε.Ο εργαζόμενος περιέγραψε την, με τα οποία, όπως είπε, δεν μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση. «Δεν έπαιρναν από λόγια. Μας έλεγαν συνέχεια να φύγουμε και αυτό κάναμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι τεχνικοί δεν κάλεσαν την Αστυνομία, αλλά ενημέρωσαν την εταιρεία τους.Κατά την εκτίμησή του, η ένταση συνδεόταν με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή, παρότι το συγκεκριμένο συνεργείο δεν είχε καμία σχέση με αυτές.«Απ’ ό,τι καταλάβαμε, είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος. Μας βρήκαν μόνους, απροστάτευτους και χωρίς αστυνομία και τα έβαλαν μαζί μας», δήλωσε.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Τεχνικών Ρεθύμνου, η οποία καταδίκασε κατηγορηματικά τις απειλές και τις φθορές σε βάρος των εργαζομένων.



Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε μία ευνομούμενη κοινωνία, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή της στους εργαζομένους του εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ.



Παράλληλα, καλεί τη διοίκηση του Οργανισμού και τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των συνεργείων και η ασφαλής εκτέλεση των εργασιών τους.



«Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει η ανακοίνωση.