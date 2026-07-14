Η Ελένη Φουρέιρα χόρεψε ξέφρενα Κωνσταντίνο Αργυρό στην Πάρο, δείτε βίντεο
Η Ελένη Φουρέιρα χόρεψε ξέφρενα Κωνσταντίνο Αργυρό στην Πάρο, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ανέβασε story από βραδινή έξοδό της στο νησί ενώ έπαιζε το τραγούδι «Ελεύθερος»
Ξέφρενα χόρεψε η Ελένη Φουρέιρα ακούγοντας Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε η ίδια στο Instagram.
Η τραγουδίστρια έκανε repost συγκεκριμένα στο προφίλ της ένα story που τη δείχνει να χορεύει το τραγούδι «Ελεύθερος», με τον καλό της φίλο Πέτρο Τσαπαρδώνη, σε γνωστό μαγαζί της Πάρου, κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της. Γύρω της όλοι διασκέδαζαν και κουνούσαν μαντήλια στον αέρα.
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Φουρέιρα το διάστημα αυτό πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στο πλαίσιο της «Hybrid» περιοδείας της, ωστόσο κατάφερε να ξεκλέψει λίγες ημέρες και να απολαύσει τις διακοπές της με την παρέα της.
Η τραγουδίστρια έκανε repost συγκεκριμένα στο προφίλ της ένα story που τη δείχνει να χορεύει το τραγούδι «Ελεύθερος», με τον καλό της φίλο Πέτρο Τσαπαρδώνη, σε γνωστό μαγαζί της Πάρου, κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της. Γύρω της όλοι διασκέδαζαν και κουνούσαν μαντήλια στον αέρα.
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Φουρέιρα το διάστημα αυτό πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στο πλαίσιο της «Hybrid» περιοδείας της, ωστόσο κατάφερε να ξεκλέψει λίγες ημέρες και να απολαύσει τις διακοπές της με την παρέα της.
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