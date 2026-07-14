Τηλεθέαση Δευτέρας 13.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Δευτέρας 13.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 13.7.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 13.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,8 10,4
ΑΝΤ1 7,7 6,4
ALPHA 12 12,8
STAR 8,6 8
MEGA 12,2 10,7
OPEN 4,4 8,1
ΕΡΤ1 1,9 3,4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10 21,2
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 8,5 4
ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες 21,7 14,8
STAR Σκούμπι Ντου 25,7 7,3
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14,6 17,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,6 16,9
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 4,1 2,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 16,1 19,6
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 4 1,9
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 11,6 11,1
STAR Ξένη ταινία 3,7 3,5
MEGA Το ρετιρέ 11,8 8,6
OPEN 10 παντού 7,4 15,3
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία 3,4 4,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 7,4 13
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,9 4,9
ALPHA Το σόι σου 18 17,1
STAR Έρωτας με διαφορά 1,9 2,7
MEGA Δέκα λεπτά κήρυγμα 9,5 9,3
OPEN Εικόνες 3,1 6,9
ΕΡΤ1 Ό,τι αξίζει 2 4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,7 8
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 10 9,1
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 15,4 15,4
STAR First Dates 5,6 7,6
STAR Ο τροχός της τύχης 10,6 15,6
MEGA Ντόλτσε Βίτα 13,3 9,1
MEGA The Chase 14,4 12
OPEN Καθαρές κουβέντες 5,6 12
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,5 4,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,6 11,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 11 8,6
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,3 14,6
STAR Star News 14 14
MEGA MEGA Γεγονότα 12,9 12,7
OPEN Open News 4,6 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,6 3,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 12,4 8,6
MEGA Ευτυχισμένοι μαζί 17,3 14,1
MEGA Πενήντα Πενήντα 17,9 15
ALPHA Το σόι σου 12,4 14,6
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 11,9 13,5
ALPHA Το σόι σου 12,2 15,3
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 5,7 8,7
ANT1 Σούπερ ήρωες 6 6,5
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 4,5 4,3
ANT1 Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές 8,2 7,5
STAR Cash or Trash 10,6 10,9
STAR IQ 160 10,7 11
STAR Νόμος και τάξη: Ειδική Ομάδα 8,2 7,2
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 7,4 5,8
OPEN Ξένη ταινία 4,4 5,3
OPEN Μαθήματα Ζωής 1,3 3,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,2 3,9
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 2 3,6
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 0,9 3,6
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 7,4 7,8
ΣΚΑΪ Τετ α Τετ 6,5 10
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