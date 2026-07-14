Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια», τι είπε για τη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν

«Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω, όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την “Οδύσσεια” και είχα σοκαριστεί», δήλωσε η μουσικολόγος