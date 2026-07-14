Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια», τι είπε για τη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν
Ρόζα Φραγκοράπτη: Η Ελληνίδα που «έντυσε» με τη λύρα της την «Οδύσσεια», τι είπε για τη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω, όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την “Οδύσσεια” και είχα σοκαριστεί», δήλωσε η μουσικολόγος
Για τη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε η μουσικολόγος Ρόζα Φραγκοράπτη, η οποία «έντυσε» με τη λύρα της την κινηματογραφική παραγωγή της «Οδύσσειας».
Η λυρίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» την Τρίτη 14 Ιουλίου και αποκάλυψε πως όταν της έγινε η πρόταση συνεργασίας, δεν γνώριζε ποια ταινία αφορούσε και τι θα έπρεπε να κάνει: «Κι εγώ αναρωτιέμαι καμία φορά πώς με βρήκαν. Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω. Όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την “Οδύσσεια” και είχα σοκαριστεί», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε η Ρόζα Φραγκοράπτη, η μουσική της θα είναι εύκολα αντιληπτή στο κοινό με το soundtrack: «Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε από την αρχή γιατί στο soundtrack δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν διθυραμβικές συνθέσεις. Είναι όλο βασισμένο στο μίνιμαλ ηχόχρωμα της λύρας, που είναι μεγάλος συμβολισμός για το ομηρικό έπος, και του αυλού. Όταν ακούτε έγχορδα, θα είμαι εγώ με τη λύρα, ενώ όταν ακούτε πνευστά, θα είναι ο αυλός», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ευκαιρία που της δόθηκε ήταν για εκείνη πολύ τιμητική, όμως εμπεριείχε και μεγάλο ρίσκο: «Εκτός από τιμή ήταν για εμένα και μεγάλη έκπληξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα μεγάλο ρίσκο», επισήμανε και σημείωσε πως η λύρα ανήκει στα μουσικά όργανα που δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως και το γεγονός πως το soundrack μίας τόσο μεγάλης παραγωγής βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό αλλά και στον αυλό, είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο.
Όσον αφορά στη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν, η Ρόζα Φραγκοράπτη δήλωσε: «Μιλήσαμε στην πρεμιέρα, είχα τη χαρά να συναντηθώ μαζί του, να μου λύσει κι αυτός κάποιες απορίες» και έπειτα συμπλήρωσε: «Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Με ευχαρίστησε για τη συμμετοχή μου κι εγώ τον ευχαρίστησα που με επέλεξε. Ήταν μια πολύ απλή συζήτηση και δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση ότι μιλούσα με τον Κρίστοφερ Νόλαν».
Κλείνοντας, η μουσικολόγος εξέφρασε την επιθυμία της να είναι υποψήφια για όσκαρ για τη μουσική στην «Οδύσσεια»: «Ελπίζω ότι θα δούμε υποψηφιότητα για όσκαρ για τη μουσική της ταινίας», είπε.
Η λυρίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» την Τρίτη 14 Ιουλίου και αποκάλυψε πως όταν της έγινε η πρόταση συνεργασίας, δεν γνώριζε ποια ταινία αφορούσε και τι θα έπρεπε να κάνει: «Κι εγώ αναρωτιέμαι καμία φορά πώς με βρήκαν. Έλαβα ένα email που δεν είχε καμία πληροφορία για το τι πάω να κάνω. Όταν έφτασα στο στούντιο ανακάλυψα ότι πρόκειται για την “Οδύσσεια” και είχα σοκαριστεί», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε η Ρόζα Φραγκοράπτη, η μουσική της θα είναι εύκολα αντιληπτή στο κοινό με το soundtrack: «Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε από την αρχή γιατί στο soundtrack δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν διθυραμβικές συνθέσεις. Είναι όλο βασισμένο στο μίνιμαλ ηχόχρωμα της λύρας, που είναι μεγάλος συμβολισμός για το ομηρικό έπος, και του αυλού. Όταν ακούτε έγχορδα, θα είμαι εγώ με τη λύρα, ενώ όταν ακούτε πνευστά, θα είναι ο αυλός», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η ευκαιρία που της δόθηκε ήταν για εκείνη πολύ τιμητική, όμως εμπεριείχε και μεγάλο ρίσκο: «Εκτός από τιμή ήταν για εμένα και μεγάλη έκπληξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα μεγάλο ρίσκο», επισήμανε και σημείωσε πως η λύρα ανήκει στα μουσικά όργανα που δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως και το γεγονός πως το soundrack μίας τόσο μεγάλης παραγωγής βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό αλλά και στον αυλό, είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο.
Όσον αφορά στη συνάντησή της με τον Κρίστοφερ Νόλαν, η Ρόζα Φραγκοράπτη δήλωσε: «Μιλήσαμε στην πρεμιέρα, είχα τη χαρά να συναντηθώ μαζί του, να μου λύσει κι αυτός κάποιες απορίες» και έπειτα συμπλήρωσε: «Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Με ευχαρίστησε για τη συμμετοχή μου κι εγώ τον ευχαρίστησα που με επέλεξε. Ήταν μια πολύ απλή συζήτηση και δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση ότι μιλούσα με τον Κρίστοφερ Νόλαν».
Κλείνοντας, η μουσικολόγος εξέφρασε την επιθυμία της να είναι υποψήφια για όσκαρ για τη μουσική στην «Οδύσσεια»: «Ελπίζω ότι θα δούμε υποψηφιότητα για όσκαρ για τη μουσική της ταινίας», είπε.
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