Τέλος στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας: Ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση για παραλείψεις στην τήρηση των βιβλίων συνεδριάσεων

Παράλληλα, είχαν εντοπιστεί χρεώσεις για γυαλιά ηλίου, αρώματα, προϊόντα από καταστήματα duty free, αγορά PlayStation και iPhone, τρόφιμα, αλλά και η περίφημη αγορά για «ροζ κανίς», η οποία αποτέλεσε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ευρήματα του ελέγχου. Η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης δεν παρουσιάζεται στο έγγραφο ως άμεση ποινή για τις επίμαχες οικονομικές δαπάνες, αλλά ως συνέπεια των συγκεκριμένων διοικητικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο.Ωστόσο, είναι σαφές ότι η εξέλιξη σημειώνεται μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο αμφισβήτησης της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην Ομοσπονδία. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, με έδρα το Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας στο Περιστέρι, ενώ διαβιβάστηκε επίσης στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, στο γραφείο του γενικού γραμματέα Αθλητισμού και στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας. Η διοικητική αποκατάσταση της Ομοσπονδίας, η αντιμετώπιση των συνεπειών της απόφασης και η πλήρης διερεύνηση των οικονομικών ευρημάτων αναμένεται να καθορίσουν εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επανέλθει σε καθεστώς θεσμικής νομιμότητας.Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της 14ης Ιουλίου αποτελεί την πιο ηχηρή μέχρι σήμερα παρέμβαση της Πολιτείας στη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και σηματοδοτεί την κορύφωση μιας υπόθεσης που πλέον δεν αφορά μόνο τη διαχείριση χρημάτων, αλλά τον ίδιο τον θεσμικό πυρήνα της διοίκησης του αθλήματος.