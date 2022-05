10 διάσημα ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα μιας ταινίας

Κλείσιμο





Λένε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Όπως φαίνεται όμως, δεν κοιτά ούτε τόπο. Άλλωστε, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πού θα αναπτυχθεί η χημεία που ενώνει δύο ανθρώπους. Ούτε καν διάσημοι πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης, οι οποίοι ένιωσαν έλξη στα γυρίσματα μιας ταινίας, στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσουν. Έγιναν δηλαδή από ζευγάρι στη σκηνή, ζευγάρι και στη ζωή!Η γνωριμία τους στο «Green Lantern» ήταν εκρηκτική και κάπως αναπάντεχη, αφού κανένας από τους δύο ηθοποιούς δεν περίμενε ότι έντεκα χρόνια μετά θα αποτελούν, ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Μάλιστα το 2016, ο Ρέινολντς, σε συνέντευξη του, αποκάλυψε ότι η πρώτη τους έξοδος έγινε σε ένα διπλό ραντεβού, στο οποίο Ράιν και Μπλέικ βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι, αλλά φλέρταραν διαφορετικούς παρτενέρ.Η ταινία «The Place Beyond the Pines» έμελλε να αποτελέσει και για τους δύο την αρχή μιας νέας ζωής, στα πρότυπα της οικογένειας που υποδύονταν στο συγκεκριμένο έργο. Και αυτό, γιατί οι δυο τους δεν έγιναν απλά ζευγάρι, αλλά, κόντρα στις αρχικές δηλώσεις της Εύα Μέντες, απέκτησαν το 2014, την πρώτη από τις δύο τους κόρες, Εσμεράλντα Αμάντα.Το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε πίνοντας ο ένας μία μικρή δόση από το... αίμα του άλλου, γνωρίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στα γυρίσματα της ταινίας «Midnight In The Switchgrass». Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού ήταν εκείνη που τους έφερε κοντά, καθώς τα γυρίσματα σταμάτησαν και οι δύο τους κατάφεραν να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί, να γνωριστούν καλύτερα και να ερωτευτούν.Οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2011, στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «Game Of Thrones». Μπορεί στους επόμενους κύκλους της επιτυχημένης σειράς του HBO να υπήρχαν ερωτικές σκηνές ανάμεσα τους, οι δύο τους όμως, δήλωναν μόνο φίλοι. Όλα αυτά μέχρι τον Μάρτιο του 2016, χρονιά στην οποία ο Κιτ Χάρινγκτον αποκάλυψε ότι είναι σε σχέση με τη συμπρωταγωνίστρια του, Ρόουζ Λέσλι. Ακολούθησε ο γάμος του το 2018 στη Σκωτία και ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού, τον Φεβρουάριο του 2021.Στο τέλος της ταινίας «Step up» ξετρέλαναν το σινεφίλ κοινό με την μοναδικά ερωτική χορογραφία, η οποία τελικά "έκρυβε" από πίσω, τη δημιουργία μιας νέας σχέσης. Το μόνο που τους ενώνει πλέον είναι η κόρη τους, Έβερλι, αφού χώρισαν το 2019 και μάλιστα όχι και τόσο φιλικά.Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Ρέιτσελ Βάις ήταν φίλοι για πολλά χρόνια. Το… κλικ που έκανε τη φιλική τους σχέση ερωτική, έγινε στην ταινία «Dream House». Για να είναι μαζί χρειάστηκε να λήξουν τις μακροχρόνιες σχέσεις τους, αλλά όπως έδειξε η ιστορία, άξιζε τη θυσία.Πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι που έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα, γιόρτασαν 34 χρόνια γάμου. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στην ταινία «Volunteers» και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Το ότι η Ρίτα Γουίλσον αποφάσισε να αφήσει τον αρραβωνιαστικό της και περίμενε 3 χρόνια τον ηθοποιό να πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα του, το επιβεβαιώνει.Μπορεί ένας κυριολεκτικά κεραυνοβόλος έρωτας να οδηγηθεί σε γάμο, ο οποίος θα τελειώσει σε έναν μόλις χρόνο με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και ατελείωτη δικαστική διαμάχη; Η περίπτωση του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ είναι η απάντηση. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Rum Diary», παντρεύτηκαν στις Μπαχάμες τον Φεβρουάριο του 2015 και από την επόμενη χρονιά ο ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον.Η χημεία τους στο «Mr. & Mrs. Smith» δεν άφηνε περιθώρια. «Οι δύο τους είναι ζευγάρι», έγραφε ο Τύπος την εποχή εκείνη και, αν κρίνουμε από τη συνέχεια, οι πληροφορίες ήταν πέρα για πέρα αληθινές. Μπορεί οι ηθοποιοί να ακολούθησαν χωριστούς δρόμους τον Σεπτέμβριο του 2016, όμως, δώδεκα χρόνια κοινής πορείας και έξι παιδιά δεν σβήνουν τόσο εύκολα.Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Pearl Habor», αλλά δεν βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού πριν συνεργαστούν για δεύτερη φορά στην ταινία «Daredevil». Το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε σε εννέα μόλις μήνες και απέκτησε τρία παιδιά, σήμερα, ακολουθεί χωριστή πορεία με τον καθένα να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.