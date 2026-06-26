Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δεν ξέρω για την πολιτική, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δεν ξέρω για την πολιτική, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση
Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του, είπε ο παρουσιαστής μιλώντας για τη Χαλκιδική
Ανοιχτό αφήνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κάποια στιγμή στο μέλλον με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν και ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι είναι επιφυλακτικός στην ιδέα να εμπλακεί με την πολιτική, δεν απορρίπτει την ιδέα να συνδεθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώντας για τη Χαλκιδική, εξήγησε ότι ένας πολίτης μπορεί μέσω αυτής να προσφέρει στον τόπο καταγωγής του.
Όπως είπε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Παρασκευή 26 Ιουνίου: «Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με την πολιτική, αλλά ίσως θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, με τη στήριξη και της κεντρικής πολιτικής, να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του. Η ορεινή Χαλκιδική δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Μπορείς να φας καταπληκτικά, να γνωρίσεις την ιστορία και την Αρχαία Ελλάδα. Είναι πραγματικά μια μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Αναφερόμενος στον τόπο, όπου μεγάλωσε, ο παρουσιαστής τόνισε πως τον έχει ταυτίσει με την παιδική και εφηβική του ηλικία. Όταν έφυγε από εκεί, ο δεσμός του με το μέρος άντεξε, αφού εκεί περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ πραγματοποιήθηκε και η ταφή της μητέρας του.
«Ήταν και είναι ένα καταπληκτικό, πανέμορφο χωριό. Το συνδέω πάρα πολύ με τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Έμενα μέχρι το νηπιαγωγείο στη Μεγάλη Παναγία και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Τελευταία φορά πήγα γιατί εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου, μετά τον θάνατό της. Υπάρχει πάντα μια σύνδεση με αυτό το μέρος, και στις καλές στιγμές και τώρα, μετά τον αποχαιρετισμό», εξομολογήθηκε.
Όπως είπε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Παρασκευή 26 Ιουνίου: «Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με την πολιτική, αλλά ίσως θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, με τη στήριξη και της κεντρικής πολιτικής, να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του. Η ορεινή Χαλκιδική δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Μπορείς να φας καταπληκτικά, να γνωρίσεις την ιστορία και την Αρχαία Ελλάδα. Είναι πραγματικά μια μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Αναφερόμενος στον τόπο, όπου μεγάλωσε, ο παρουσιαστής τόνισε πως τον έχει ταυτίσει με την παιδική και εφηβική του ηλικία. Όταν έφυγε από εκεί, ο δεσμός του με το μέρος άντεξε, αφού εκεί περνούσε τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ πραγματοποιήθηκε και η ταφή της μητέρας του.
«Ήταν και είναι ένα καταπληκτικό, πανέμορφο χωριό. Το συνδέω πάρα πολύ με τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Έμενα μέχρι το νηπιαγωγείο στη Μεγάλη Παναγία και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Τελευταία φορά πήγα γιατί εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου, μετά τον θάνατό της. Υπάρχει πάντα μια σύνδεση με αυτό το μέρος, και στις καλές στιγμές και τώρα, μετά τον αποχαιρετισμό», εξομολογήθηκε.
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