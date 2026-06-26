Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δεν ξέρω για την πολιτική, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση

Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του, είπε ο παρουσιαστής μιλώντας για τη Χαλκιδική