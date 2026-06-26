Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία

Μετά τον γάμο του στη Σικελία το ζευγάρι παρέμεινε για μερικές ακόμη μέρες στη χώρα