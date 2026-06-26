Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
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Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία

Μετά τον γάμο του στη Σικελία το ζευγάρι παρέμεινε για μερικές ακόμη μέρες στη χώρα

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
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Μετά τα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ στην Ιταλία, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της εικόνες από τις στιγμές που πέρασε το ζευγάρι στη χώρα.

Η διάσημη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε στην μπανιέρα του ξενοδοχείου, όπου έμεινε με τον ηθοποιό, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με το μαγιό της στην παραλία. Από το φωτογραφικό της άλμπουμ δεν έλειψε και ένα κοινό στιγμιότυπο με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Έχοντας ολοκληρώσει τον μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της και έχοντας αναχωρήσει από τη Ρώμη με Porsche αξίας 270.000 δολαρίων, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες



Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία
6 ΣΧΟΛΙΑ

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