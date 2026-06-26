Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ από πρώην προσωπική της σεφ, υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας συνέβαλαν σε αποβολή που υπέστη

ην παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, όπως αναφέρεται στην αγωγή, της ζητήθηκε «να σηκώσει και να μεταφέρει βαριά τρόφιμα σε δρόμο με ανηφόρα χωρίς βοήθεια». Η ίδια υποστηρίζει ότι οι απαιτητικές εργασίες την οδήγησαν στο να ζαλιστεί, να αρχίσει να πνίγεται και να λαχανιάζει, και χρειάστηκε βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας, που της παρείχε νερό και υποστήριξη.

αναφέρεται στην αγωγή.

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