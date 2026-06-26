Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ από πρώην προσωπική της σεφ, υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας συνέβαλαν σε αποβολή που υπέστη
Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ από πρώην προσωπική της σεφ, υποστηρίζει ότι οι συνθήκες εργασίας συνέβαλαν σε αποβολή που υπέστη
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ενώ η γυναίκα είχε έντονη αιμορραγία και κατάθλιψη, της έκαναν επίπληξη, λέγοντάς της: «Απλώς σταμάτα, αναστατώνεις την Κάιλι» - Είναι η τρίτη αγωγή κατά της τηλεπερσόνας
Νέα αγωγή κατατέθηκε κατά της Κάιλι Τζένερ από πρώην προσωπική της σεφ, η οποία υποστηρίζει ότι οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας συνέβαλαν σε αποβολή που υπέστη.
Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αναφέρει ότι εργαζόταν σε βάρδιες 11 έως 12 ωρών, πέντε ημέρες την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας σωματικά απαιτητικά καθήκοντα, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της για εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου.
Όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε να εργάζεται ως ιδιωτική σεφ της Τζένερ τον Νοέμβριο του 2024 και τον επόμενο μήνα ενημέρωσε τους προϊσταμένους της —οι οποίοι κατονομάζονται επίσης ως εναγόμενοι— ότι βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και «χρειαζόταν εύλογες προσαρμογές για την προστασία της υγείας και της εγκυμοσύνης της». Ωστόσο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, όπως αναφέρεται στην αγωγή, της ζητήθηκε «να σηκώσει και να μεταφέρει βαριά τρόφιμα σε δρόμο με ανηφόρα χωρίς βοήθεια». Η ίδια υποστηρίζει ότι οι απαιτητικές εργασίες την οδήγησαν στο να ζαλιστεί, να αρχίσει να πνίγεται και να λαχανιάζει, και χρειάστηκε βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας, που της παρείχε νερό και υποστήριξη.
Σε άλλο περιστατικό, η ίδια αναφέρει ότι κλήθηκε να εργαστεί σε εκδήλωση για τα γενέθλια παιδιού της Τζένερ στο Παλμ Σπρινγκς, περίπου την 1η Φεβρουαρίου, χωρίς να της παρασχεθεί επαρκής υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης. Όπως ισχυρίζεται, τα αιτήματά της για βοήθεια αγνοήθηκαν.
«Λόγω εξάντλησης και υπερβολικής σωματικής καταπόνησης, κατέρρευσε συναισθηματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.Το ίδιο βράδυ, ένιωσε ακραία σωματική εξάντληση και βάρος σε όλο της το σώμα ως αποτέλεσμα του παρατεταμένου και έντονου φόρτου εργασίας», αναφέρεται στην αγωγή.
Την επόμενη ημέρα, όπως υποστηρίζει, παρουσίασε έντονη αιμορραγία και μετέβη σε κοντινό νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε ανιχνεύσιμος καρδιακός παλμός και ότι είχε χάσει το αγέννητο παιδί της. Λίγες ημέρες αφότου ενημέρωσε τους προϊσταμένους της για την αποβολή, η γυναίκα αναφέρει ότι κατηγορήθηκε ψευδώς ότι άφησε την κουζίνα και το ψυγείο σε ακαταστασία μετά την εκδήλωση στο Παλμ Σπρινγκς.
Στις 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα έγγραφα, παρουσίασε πιο έντονη αιμορραγία και παρουσίασε σημάδια κατάθλιψης και συναισθηματικής επιβάρυνσης λόγω της απώλειας της εγκυμοσύνης, όμως, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε επίπληξη από προϊστάμενο, ο οποίος της είπε: «Σταμάτα, απλώς σταμάτα. Αναστατώνεις την Κάιλι. Την κάνεις να νιώθει κατάθλιψη».
Η ενάγουσα ζητά αποζημίωση, χωρίς να προσδιορίζει το ποσό, και καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, αποτυχία παροχής εύλογων προσαρμογών, διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, παρενόχληση, εσφαλμένη ταξινόμησή της ως ανεξάρτητης συνεργάτιδας, καθυστερήσεις πληρωμών και παράνομη απόλυση.
Πρόκειται για την τρίτη αγωγή που κατατίθεται κατά της Τζένερ το 2026 από πρώην εργαζόμενους. Τον Απρίλιο, η πρώην οικιακή βοηθός της, Αντζέλικα Βάσκες, κατέθεσε αγωγή για παράνομη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι υπέστη διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής από άλλα μέλη του προσωπικού.
Τον ίδιο μήνα, και άλλη πρώην εργαζόμενη, η Χουάνα Ντελγκάδο Σότο, κατέθεσε αγωγή με παρόμοιους ισχυρισμούς, αναφέροντας κακή μεταχείριση από μέλη του προσωπικού. Υποστήριξε επίσης ότι όταν ζήτησε βοήθεια από την επιχειρηματία, δέχθηκε απειλές απόλυσης και της ειπώθηκε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί της.
Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αναφέρει ότι εργαζόταν σε βάρδιες 11 έως 12 ωρών, πέντε ημέρες την εβδομάδα, αναλαμβάνοντας σωματικά απαιτητικά καθήκοντα, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους της για εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου.
Όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε να εργάζεται ως ιδιωτική σεφ της Τζένερ τον Νοέμβριο του 2024 και τον επόμενο μήνα ενημέρωσε τους προϊσταμένους της —οι οποίοι κατονομάζονται επίσης ως εναγόμενοι— ότι βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και «χρειαζόταν εύλογες προσαρμογές για την προστασία της υγείας και της εγκυμοσύνης της». Ωστόσο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, όπως αναφέρεται στην αγωγή, της ζητήθηκε «να σηκώσει και να μεταφέρει βαριά τρόφιμα σε δρόμο με ανηφόρα χωρίς βοήθεια». Η ίδια υποστηρίζει ότι οι απαιτητικές εργασίες την οδήγησαν στο να ζαλιστεί, να αρχίσει να πνίγεται και να λαχανιάζει, και χρειάστηκε βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας, που της παρείχε νερό και υποστήριξη.
Kylie Jenner sued by former chef who claims demanding job led to her miscarriage https://t.co/TF8FYlspZA pic.twitter.com/k2W89Mqm0W— Page Six (@PageSix) June 26, 2026
Σε άλλο περιστατικό, η ίδια αναφέρει ότι κλήθηκε να εργαστεί σε εκδήλωση για τα γενέθλια παιδιού της Τζένερ στο Παλμ Σπρινγκς, περίπου την 1η Φεβρουαρίου, χωρίς να της παρασχεθεί επαρκής υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης. Όπως ισχυρίζεται, τα αιτήματά της για βοήθεια αγνοήθηκαν.
«Λόγω εξάντλησης και υπερβολικής σωματικής καταπόνησης, κατέρρευσε συναισθηματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.Το ίδιο βράδυ, ένιωσε ακραία σωματική εξάντληση και βάρος σε όλο της το σώμα ως αποτέλεσμα του παρατεταμένου και έντονου φόρτου εργασίας», αναφέρεται στην αγωγή.
Την επόμενη ημέρα, όπως υποστηρίζει, παρουσίασε έντονη αιμορραγία και μετέβη σε κοντινό νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε ανιχνεύσιμος καρδιακός παλμός και ότι είχε χάσει το αγέννητο παιδί της. Λίγες ημέρες αφότου ενημέρωσε τους προϊσταμένους της για την αποβολή, η γυναίκα αναφέρει ότι κατηγορήθηκε ψευδώς ότι άφησε την κουζίνα και το ψυγείο σε ακαταστασία μετά την εκδήλωση στο Παλμ Σπρινγκς.
Στις 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα έγγραφα, παρουσίασε πιο έντονη αιμορραγία και παρουσίασε σημάδια κατάθλιψης και συναισθηματικής επιβάρυνσης λόγω της απώλειας της εγκυμοσύνης, όμως, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε επίπληξη από προϊστάμενο, ο οποίος της είπε: «Σταμάτα, απλώς σταμάτα. Αναστατώνεις την Κάιλι. Την κάνεις να νιώθει κατάθλιψη».
Η ενάγουσα ζητά αποζημίωση, χωρίς να προσδιορίζει το ποσό, και καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, αποτυχία παροχής εύλογων προσαρμογών, διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, παρενόχληση, εσφαλμένη ταξινόμησή της ως ανεξάρτητης συνεργάτιδας, καθυστερήσεις πληρωμών και παράνομη απόλυση.
Πρόκειται για την τρίτη αγωγή που κατατίθεται κατά της Τζένερ το 2026 από πρώην εργαζόμενους. Τον Απρίλιο, η πρώην οικιακή βοηθός της, Αντζέλικα Βάσκες, κατέθεσε αγωγή για παράνομη απόλυση, υποστηρίζοντας ότι υπέστη διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής από άλλα μέλη του προσωπικού.
Τον ίδιο μήνα, και άλλη πρώην εργαζόμενη, η Χουάνα Ντελγκάδο Σότο, κατέθεσε αγωγή με παρόμοιους ισχυρισμούς, αναφέροντας κακή μεταχείριση από μέλη του προσωπικού. Υποστήριξε επίσης ότι όταν ζήτησε βοήθεια από την επιχειρηματία, δέχθηκε απειλές απόλυσης και της ειπώθηκε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί της.
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