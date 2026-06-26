Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Bloomberg: Το Ομάν βάζει στο τραπέζι τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Σκληρή γραμμή και από την Τεχεράνη
Bloomberg: Το Ομάν βάζει στο τραπέζι τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Σκληρή γραμμή και από την Τεχεράνη
Το Ομάν εξετάζει επιβολή τελών για υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία στις δυτικές κυβερνήσεις και στις αγορές για το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών - Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα Στενά μαζί με το Μουσκάτ
Το Ομάν ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή στο προπολεμικό καθεστώς που ίσχυε στα Στενά του Ορμούζ και ότι τα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ενδέχεται να υποχρεωθούν στο μέλλον να καταβάλλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, που επικαλείται πηγές από τις συζητήσεις, οι αξιωματούχοι του Ομάν διαβεβαίωσαν πως η χώρα θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η απορρύπανση των Στενών ή η παροχή βοήθειας στη ναυσιπλοΐα των πλοίων.
Δεν έχει γίνει σαφές αν όλες αυτές οι χρεώσεις θα είναι υποχρεωτικές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ομάν εξετάζει τα συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και στα Στενά της Μαλάκκας στην Ασία, όπου πάντως δεν επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το Σουλτανάτο του Ομάν ενδέχεται να δημιουργήσει, σε συνεργασία με το Ιράν, ένα σύστημα επιβολής διοδίων ή άλλων τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
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Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, που επικαλείται πηγές από τις συζητήσεις, οι αξιωματούχοι του Ομάν διαβεβαίωσαν πως η χώρα θα συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η απορρύπανση των Στενών ή η παροχή βοήθειας στη ναυσιπλοΐα των πλοίων.
Δεν έχει γίνει σαφές αν όλες αυτές οι χρεώσεις θα είναι υποχρεωτικές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ομάν εξετάζει τα συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, μεταξύ αυτών και στα Στενά της Μαλάκκας στην Ασία, όπου πάντως δεν επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες και οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το Σουλτανάτο του Ομάν ενδέχεται να δημιουργήσει, σε συνεργασία με το Ιράν, ένα σύστημα επιβολής διοδίων ή άλλων τελών για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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