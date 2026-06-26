Bloomberg: Το Ομάν βάζει στο τραπέζι τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ - Σκληρή γραμμή και από την Τεχεράνη

Το Ομάν εξετάζει επιβολή τελών για υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία στις δυτικές κυβερνήσεις και στις αγορές για το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών - Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα Στενά μαζί με το Μουσκάτ